Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт - Сунгуровский

У Путина осталось не "окно возможностей" до прибытия в Украину помощи от Запада, а лишь "форточка возможностей".

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Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт, считает Сунгуровский/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, Главред

Российская оккупационная армия в ближайшие месяцы может усилить свои действия на поле боя и пытаться сломать наш фронт. Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин пытается воспользоваться ситуацией, пока в Украину еще не прибыла иностранная помощь, и усилить российские наступательные операции.

Но на самом деле Путин очень ограничен во времени - у него осталось не "окно возможностей" до прибытия в Украину помощи от Запада, а лишь "форточка возможностей". Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский в интервью OBOZ.UA.

"Все говорят об окне возможностей, но у Путина осталась всего лишь форточка возможностей. Он очень ограничен во времени. Он рассчитывал, что помощь США вообще не дойдет до Украины, а сейчас рассчитывает на то, что ему удастся затормозить темпы ее поступления. Но факт в том, что такое вооружение уже поступает. Темпы его поступления станут решающим фактором - вместе с нашей мобилизацией, конечно. Потому что невозможно рассматривать эти вопросы отдельно. Люди, техника и наши возможности в целом", - отметил Сунгуровский. видео дня

Военный эксперт считает, что страна-агрессор Россия может попытаться сломать наш фронт летом этого года.

"В течение следующих месяцев я ожидаю очень интенсивных, если не действий, то попыток РФ сломать наш фронт. К этому надо готовиться. Но готовиться мы должны, учитывая все процессы с помощью союзников и внутри России. К примеру, действия, которые противник начал на севере, имеют смысл только когда есть существенные стратегические резервы", - сказал Сунгуровский.

Он отметил, что планы по созданию таких резервов в России также есть, но насколько они могут реализоваться - большой вопрос.

"Можно планировать создание 16 бригад, 2-3 армий и так далее. Но одно дело планировать, а другое - применять эти средства на фронте. Если Россия создает резервы, их хватит только на то, чтобы затыкать дыры на фронте. Ни о каких стратегических резервах речь не идет", - добавил военный эксперт.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Война в Украине - последние новости

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Также ранее младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине. Украинские военные заняли более укрепленные позиции на левом берегу Херсонской области.

Напомним, социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман описал проблемы в армии РФ. Кремль пытается закрыть потребности в оккупационной армии за счет контрактников, но контрактники в России быстро заканчиваются.

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