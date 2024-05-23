УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт - Сунгуровский

Алёна Воронина
23 мая 2024, 17:30
459
У Путина осталось не "окно возможностей" до прибытия в Украину помощи от Запада, а лишь "форточка возможностей".
Украинские военные, Николай Сунгуровский
Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт, считает Сунгуровский/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, Главред

Российская оккупационная армия в ближайшие месяцы может усилить свои действия на поле боя и пытаться сломать наш фронт. Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин пытается воспользоваться ситуацией, пока в Украину еще не прибыла иностранная помощь, и усилить российские наступательные операции.

Но на самом деле Путин очень ограничен во времени - у него осталось не "окно возможностей" до прибытия в Украину помощи от Запада, а лишь "форточка возможностей". Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский в интервью OBOZ.UA.

"Все говорят об окне возможностей, но у Путина осталась всего лишь форточка возможностей. Он очень ограничен во времени. Он рассчитывал, что помощь США вообще не дойдет до Украины, а сейчас рассчитывает на то, что ему удастся затормозить темпы ее поступления. Но факт в том, что такое вооружение уже поступает. Темпы его поступления станут решающим фактором - вместе с нашей мобилизацией, конечно. Потому что невозможно рассматривать эти вопросы отдельно. Люди, техника и наши возможности в целом", - отметил Сунгуровский.

видео дня

Военный эксперт считает, что страна-агрессор Россия может попытаться сломать наш фронт летом этого года.

"В течение следующих месяцев я ожидаю очень интенсивных, если не действий, то попыток РФ сломать наш фронт. К этому надо готовиться. Но готовиться мы должны, учитывая все процессы с помощью союзников и внутри России. К примеру, действия, которые противник начал на севере, имеют смысл только когда есть существенные стратегические резервы", - сказал Сунгуровский.

Он отметил, что планы по созданию таких резервов в России также есть, но насколько они могут реализоваться - большой вопрос.

"Можно планировать создание 16 бригад, 2-3 армий и так далее. Но одно дело планировать, а другое - применять эти средства на фронте. Если Россия создает резервы, их хватит только на то, чтобы затыкать дыры на фронте. Ни о каких стратегических резервах речь не идет", - добавил военный эксперт.

Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Война в Украине - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Харьковщине и отметил, что россияне застряли в уличных боях за Волчанск. Самые жесткие бои происходят на Покровском и Кураховском направлениях, враг пытается прорвать оборону ВСУ, рассказал главком ВСУ.

Также ранее младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине. Украинские военные заняли более укрепленные позиции на левом берегу Херсонской области.

Напомним, социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман описал проблемы в армии РФ. Кремль пытается закрыть потребности в оккупационной армии за счет контрактников, но контрактники в России быстро заканчиваются.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин российское вторжение Николай Сунгуровский
Реклама

Главное за день

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

18:52 Украина
Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

18:09 Украина
ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 92065

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу 21367

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

Принц Гарри решил добить больного отца 12562

Принц Гарри решил добить больного отца

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали 11539

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

Последние новости

18:54

Оля Цибульская раскрыла секрет личной жизни разведенной Камалии

18:52

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал главные задачи Запада

18:46

Как отмыть руки от шелковицы: действенные методы, которые легко очистят кожуВидео

18:33

Выселение и 5 тысяч евро штрафа: почему в Германии нельзя принимать душ ночьюВидео

18:09

Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
17:31

Россия может провести "тревожащую" операцию на Сумщине: Черник раскрыл планы врага

17:30

Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт - Сунгуровский

17:09

Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники

17:03

Александр Усик снимется в голливудском кино со "Скалой" Джонсоном

Реклама
16:59

"Как граф Дракула": в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина

16:44

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:34

Лунный календарь стрижек на июнь 2024: лучшие дни для преображения

16:29

Станет настоящим оберегом от всего: что нужно сделать 24 мая - приметы дня

16:27

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на ХарьковщинеФото

16:21

Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентовВидео

16:04

Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

16:03

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

15:37

Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

15:30

Никого не пристыжаю, "но": Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

15:27

Дженнифер Лопес жестко припечатала репортера за неудобный вопросВидео

Реклама
15:23

"Путину было неприятно": Эйдман описал проблемы в армии РФ

15:19

За Тайвань не вступится никтомнение

14:37

В Крыму уничтожили последнего носителя "Калибров": разведка Британии назвала последствия

14:36

Маша Ефросинина смело показала свою фигуру и жестко ответила хейтерам

14:23

На Харькове не остановятся: военный сказал, сколько продлится наступление врага

14:21

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

14:20

Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

14:05

Лунный календарь на июнь 2024: лучшие дня для поездок и лечения

13:51

Известная певица на фоне слухов о тяжелой зависимости сделала важное признание

13:39

"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

13:29

Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста

13:19

ВСУ под Купянском усиливают оборону: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

13:08

"Чрезвычайно жестокая атака": РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - ЗеленскийФото

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

Реклама
11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять