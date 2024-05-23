Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

В нашу страну скоро придут сильные осадки, а в части областей температура воздуха станет намного ниже.

https://glavred.info/synoptic/budet-lit-kak-iz-vedra-ukrainu-nakroyut-silnye-dozhdi-sinoptik-nazvala-datu-10567394.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - наше государство накроют сильные дожди/ unsplash.com

Погода в Украине принесет новые "сюрпризы" уже в начале следующей недели. С понедельника, 27 мая, в нашем государстве ожидаются сильные дожди.

Перед этим, в выходные 25 и 26 мая, дождей еще будет немного. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"В субботу-воскресенье дождей будет немного, а вот с понедельника атмосферные фронты начнут носить ведрами типичные майские дожди", - отметила синоптик.

Погода в Украине 24 апреля

Также синоптик рассказала о погоде на пятницу, 24 мая. Диденко отметила, что в пятницу в Украине дожди с грозами пройдут в западных областях, в Винницкой области, затронут Черкасскую, Житомирскую области, вечером дожди дойдут до Одесской области. На остальной территории нашего государства в этот день осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно при грозе, предупредила синоптик.

"Температура воздуха в течение дня несколько завтра изменится. Летние отметки задержатся на юге и западе Украины, ожидается +25...+29 градусов. В центральной части предполагается +22...+27 градусов. А вот на востоке и в северных областях температура воздуха завтра снизится и составит +20...+24 градуса, а местами даже и +19 градусов", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 24 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 24 мая

В столице Украины в этот день температура воздуха также снизится и будет колебаться около +20...+23 градусов. Дождь пройдет лишь ближайшей ночью, а завтра днем осадки маловероятны, отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют дожди с грозами - синоптик предупредила о погодных "сюрпризах". В части областей ожидаются осадки, но температура воздуха во всех регионах будет достаточно высокой - от +23 до +28 градусов.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Украину мчится торнадо - синоптик назвал даты опасной погоды. Погода летом удивит всех. Начало июня в Украине будет с торнадо и сильными ливнями.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред