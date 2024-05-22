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Почему говорить "зіниця ока" неправильно: распространенная ошибка, которая многих удивит

Алёна Воронина
22 мая 2024, 13:54
168
Все знают это выражение благодаря известному фразеологизму, но на самом деле употреблять такое словосочетание некорректно.
Украинский язык, Ольга Багний
Почему говорить "зіниця ока" неправильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Большинство людей, вероятно, слышали фразеологизм "берегти, як зіницю ока". В основном все к нему настолько привыкли, что уже не возникает сомнений в его правильности.

Но на самом деле употреблять словосочетание "зіниця ока" в украинском языке неправильно - в нем есть одна ошибка. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

На самом деле можно говорить просто "зіниця", ведь "зіниця" бывает только у глаза.

видео дня

"Берегти, як зіницю ока" - вы точно слышали это выражение. И никого не удивляет "зіниця ока". Но "зіниця" бывает только у глаза. Поэтому нет нужды уточнять, что это "зіниця ока". Можно просто - "зіниця", - отметила Багний.

Смотрите видео с объяснением, почему говорить "зіниця ока" неправильно:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко". Такая ошибка встречается довольно часто. Только один из этих вариантов является правильным.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "велике дякую" неправильно. Слово "дяку" нельзя сочетать с прилагательными, но слово "спасибі" - можно, поэтому фраза "велике спасибі" является правильной.

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