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Как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко": какой распространенной ошибки надо избегать

Алёна Воронина
19 мая 2024, 15:47
198
Такая ошибка встречается довольно часто. Только один из этих вариантов является правильным.
Украинский язык
Как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

В разговоре с другими людьми можно часто услышать словосочетание "згущЕне молоко" с ударением на букве "е". Но не все догадываются, что говорить такую фразу с таким ударением в украинском языке неправильно.

Правильным в слове "згущене" будет ударение на другой букве. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Давайте поговорим о сладком, а конкретно о "згущЕном молоке". Или может "згУщеном"? Как сказать правильно?", - отметила она.

видео дня

Багний отметила, что несмотря на то, что почти все говорят "згущЕне молоко", с ударением на второй слог, в слове "згУщене" ударение падает на первый слог.

"Поэтому говорим "згУщене молоко", "згУщені фарби". Вот так правильно", - пояснила она.

Смотрите видео, как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "велике дякую" неправильно. Слово "дякую" нельзя сочетать с прилагательными, но слово "спасибі" - можно, поэтому фраза "велике спасибі" является правильной.

Также ранее Багний объяснила, почему нельзя говорить "нижня білизна". На самом деле употреблять такое выражение неправильно. Вместо него нужно использовать другую фразу.

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