Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

В части областей ожидаются осадки, но температура воздуха во всех регионах будет достаточно высокой - от +23 до +28 градусов.

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Погода в Украине - часть областей накроют дожди с грозами/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшее время будет преимущественно теплой, но жителям ряда областей стоит быть готовыми к осадкам.

Дожди с грозами ожидаются в четверг, 23 мая, в западных областях, а также на северо-западе. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, 23 мая, в Украине преимущественно солнечно, лишь на западе и северо-востоке облачно и местами пройдут дожди с грозами", - отметила синоптик.

Она рассказала, что температура воздуха в этот день в нашем государстве будет держаться на уровне от +23 до +28 градусов.

В Киеве в четверг будет немного облачно, но осадков не ожидается. Температура воздуха в столице Украины составит +26 градусов.

Погода в Украине 23 мая/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее сообщалось, что стала известна дата сильного потепления - ударит +28 градусов. В Украине скоро еще сильные потеплеет, но вместе с тем часть областей накроют дожди.

Напомним, синоптики предупредили, что Украину "раскалит" почти до +30, и сказали, где ожидать штормовой ветер и грозовые дожди. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины порывы ветра будут достигать 20 м/с.

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