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"Как граф Дракула": в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина

Юрий Берендий
23 мая 2024, 16:59
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По данным ГУР, российский диктатор Владимир Путин не допускает своих двойников в бункеры, а отправляет их для выполнения менее безопасных задач.
'Как граф Дракула': в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина
Разведка знает расположение бункеров Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

В ГУР знают о расположении бункеров российского диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Да, информация о них известна и постоянно обновляется", - сказал Юсов.

Так он ответил на вопрос о том, знают ли в ГУР о местонахождении бункера Путина, отметив, что у Путина есть несколько бункеров. Юсов добавил, что пока нельзя разглашать информацию об их количестве.

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"Не будем сейчас раскрывать, но добавлю, что один из позывных российского диктатора - "бункерный". Любит он это дело, прячется в своих глубоких подземельях, как граф Дракула", - добавил Юсов.

По его словам, Путин не допускает своих двойников в бункеры, зато отправляет их на другие, менее безопасные задачи.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Дворец Путина под Геленджиком - что известно о бункерах Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России начали работы по достройке секретного подземного объекта для эвакуации кремлевской верхушки в случае ядерного удара по Москве. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источник, сообщает, что масштабное строительство развернулось возле московского аэропорта "Внуково", который еще со времен СССР готовили на случай ядерной войны.

Также в сеть попали тайные кадры так называемого Дворца Путина на мысе Идокопас под Геленджиком.

Издание New York Post опубликовало снимки роскошного особняка, где проживает президент РФ Путин вместе со своей молодой сожительницей, матерью его детей, гимнасткой Алиной Кабаевой.

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