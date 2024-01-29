Эвакуация Путина: в Сети рассказали о секретном подземном объекте под Москвой

Тайный объект располагается в районе Внуковского шоссе еще со времен СССР и замаскирован под долгострой.

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Секретный объект в Подмосковье / Скриншот

В РФ начались работы по достройке секретного подземного объекта для эвакуации кремлевской верхушки, в случае ядерного удара по Москве.

Как пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, глобальное строительство развернулось возле московского аэропорта "Внуково", который еще со времен СССР готовили на случай возможной ядерной войны.

Уточняется, что на сегодня "решаются проблемы подземного перехода от точки выхода до спецстоянки самолетов и решено в кратчайшие сроки все-таки сделать так, чтобы из Кремля с ветерком можно было подземно "долететь" до самолета".

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В то же время строители столкнулись со множеством проблем, хотя строительство подходит к завершению.

"Очень сложные грунты в районе Внуково, проблемы с персоналом, точнее с острой нехваткой подземных строителей и, конечно, с оборудованием, которое в основном зарубежного производства", - говорится в сообщении.

Что известно о секретном объекте в Подмосковье

Секретный объект располагается в районе Внуковского шоссе еще со времен СССР и замаскирован под долгострой ("Всероссийский научный центр молекулярной диагностики и лечения").

Подчеркивается, что к этому объекту подходят из Кремля, Минобороны и Лубянки секретные подземные нити, так называемого "Метро 3".

"Замаскированное под стройку здание стоит в районе Внуково еще с 80-х годов прошлого века, под землей этот объект имеет на глубине более 100 метров специальный технический зал, где еще с советских времен были спрятаны специальные броневики, на которых политическое и военное руководство, в случае ядерного удара по Москве, должно было добраться до ангаров спецстоянки "Внуково" и покинуть столицу", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - секретный подземный объект в Подмосковье:

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что президент страны-агрессора Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на специальном бронированном поезде.

При этом российский диктатор отдает предпочтение бронепоезду с начала подготовки войны с Украиной.

Ранее сообщалось, что в районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

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