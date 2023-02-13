В бункер – на бронепоезде: Путин пересел из самолета на "железку"

Российский диктатор отдает предпочтение бронепоезду с начала подготовки войны с Украиной.

Владимир Путин перемещается в бронепоезде / Скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на специальном бронированном поезде.

При этом российский диктатор отдает предпочтение бронепоезду с начала подготовки войны с Украиной. Об этом пишет Центр "Досье" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ.

Отмечается, что поезд был подготовлен для Путина еще в 2014–2015 годах, но постоянно ездить на нем он начал во второй половине 2021 года, когда началась подготовка к вторжению в Украину. Компания, которая владеет поездом, связана с племянником Юрия Ковальчука, акционера банка "Россия" и близкого друга президента.

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"Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае", — рассказал источник.

Журналисты добавили, что поезд Путина внешне не сильно отличается от других российских поездов: на нем такие же серо-красные полосы, как у обычного пассажирского состава. Но несколько вагонов поезда бронированы и оснащены спецсвязью.

Ранее сообщалось, что в районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Напоминим, что в российских Telegram -каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.

Ранее сообщалось, что в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

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