ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

Украинские военные заняли более укрепленные позиции на левом берегу Херсонской области.

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Украинские военные вышли из Крынок / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украинские военные вышли из села Крынки в Херсонской области. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что наши защитники хоть и вышли из Крынок, но продвинулись в другом месте и закрепились на более укрепленных позициях на левом берегу Херсонщины. В то же время это не означает, что у российских оккупантов на этом направлении все хорошо.

"Наши вышли из Крынок, продвинулись и закрепились в другом безопасном месте на левом берегу. Сегодня максимально много потерь у (российских оккупантов - Главред) от кассет. Поздравляем с Днем Морской пехоты", - написал "Осман". видео дня

В комментариях под своей публикацией сержант объяснил, что "отходить там некуда, отбили себе новую территорию и вышли".

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Стоит отметить, что в Генштабе пока официально не подтвердили выход из Крынок.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV утверждал, что удерживание этого плацдарма будет нести определенные потери. Однако в стратегическом плане "он не имеет большого значения".

Наступление РФ на Юге - что известно о ситуации в Работино

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны России сообщает о якобы оккупации села Работино в Запорожской области, но украинское командование характеризует нынешние действия россиян возле села как "перформанс". Населенный пункт остается под контролем ВСУ.

Оккупанты увеличили штурмовые действия на юге. Враг интенсивно атакует в Крынках Херсонской и Работино Запорожской областей. Ситуация считается стабильной, ВСУ отражают вражеские атаки, сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Аналитики DeepState 8 мая сообщили о том, что российские оккупанты приблизились к Старомайорскому в Донецкой области. Также оккупанты достигли успеха в Красногоровке.

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