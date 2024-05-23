Графики отключения света 24 мая: в каких областях не будет электроэнергии

Графики отключения электроэнергии будут действовать 24 мая с 00:00 до 24:00.

https://glavred.info/ukraine/grafiki-otklyucheniya-sveta-24-maya-v-kakih-oblastyah-ne-budet-elektroenergii-10567448.html Ссылка скопирована

Графики отключения света 24 мая / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине 24 мая будут выключать свет для промышленных и бытовых потребителей. Графики почасовых отключений будут действовать по всей стране. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключения света ожидаются с 00:00 до 24:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. Причина - дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности.Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет иметься дефицит электроэнергии. Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго", - говорится в сообщении.

видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Тогда энергетики впервые в этом году ввели аварийные отключения света во всех регионах Украины, которые применяют и по сей день.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

Как сообщал Главред, в Украине будут разрабатывать проект постановления относительно справедливых графиков отключений электроэнергии в регионах. Министерство энергетики и "Укрэнерго" получили задание от премьер-министра Дениса Шмыгаля разработать рациональные и равномерные графики отключений для потребителей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред