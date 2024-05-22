Массированная атака 'шахедов': Сумская область осталась без света

Российские оккупанты ударили "шахедами" по энергетическим объектам.

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Россияне атаковали Сумщину беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, depositphotos.com/ua

Российские оккупанты атаковали Сумщину большим количеством "шахедов". Об этом сообщали Воздушные силы Украины.

Во время воздушной тревоги мощные взрывы прозвучали в Конотопе и Шостке. В Сумской ОВА сообщили, что оккупанты ударили "шахедами" по энергетических объектах. В результате этого там сразу пропал свет и вода.

Также без электроэнергии внезапно остались жители Сум. Многие также начали сообщать о перебоях с водоснабжением.

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"На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара", - говорится в сообщении.

Как долго Сумщина и областной центр будут без света, пока сказать невозможно.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Що таке дрон Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, РФ в ночь на 17 мая ударила дронами по Украине. Украинская ПВО в пределах пяти областей сбивала беспилотники, которыми оккупанты ударили ночью. Удалось сбить все 20 вражеских беспилотников.

Вечером 17 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. Одна из них попала по объекту гражданской инфраструктуры в Одесском районе. В результате начался очень сильный пожар - загорелось 8000 кв. м, есть жертвы. В результате ракетной атаки погиб 1 человек, еще 8 - пострадавшие.

Также в ночь на 19 мая РФ атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта. Вражеские дроны, которые захватчики запускали ночью, пришлось сбивать в пределах пяти областей нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ. Успех России поставит под удар энергетическую безопасность Европы, поэтому нужно совместно с Польшей найти способ, как противодействовать ракетным атакам, заявил президент Украины.

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