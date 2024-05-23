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Никого не пристыжаю, "но": Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

Мария Николишин
23 мая 2024, 15:30
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Каждый день затягивание и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе, говорит Кулеба.
Никого не пристыжаю, 'но': Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ
Дмитрий Кулеба отметил необходимость получения дополнительных ЗРК Patriot / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Олег Синегубов, википедия

После ударов страны-агрессора России по Харькову и Люботину Харьковской области, которые привели к жертвам и разрушениям, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость получения дополнительных ЗРК Patriot.

Министр отметил, что ужасная атака РФ должна напомнить всему миру, что Украина все еще срочно нуждается в семи комплексах Patriot. Один уже пообещала предоставить Германия.

"Но получение еще шести как можно быстрее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе", - написал министр в соцсети Х.

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Он добавил, что каждый день затягивание и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе.

"Не называя поименно и не пристыжая никого, я еще раз призываю страны, которые имеют Patriot, ускорить решение и предоставить эти комплексы Украине. Я считаю, что семь комплексов Patriot - это не такая уж и большая цена за долгосрочный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни лишь слова солидарности не перехватывают российские ракеты", - подытожил министр.

Никого не пристыжаю, 'но': Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ
Что известно о Patriot / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Поставка ЗРК Patriot Украине - последние новости

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на защите Сум и Харькова могут появиться западные системы ПВО Patriot.

Известно и то, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Стоит напомнить, что Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет только через два месяца.

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