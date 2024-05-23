Никого не пристыжаю, 'но': Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

Каждый день затягивание и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе, говорит Кулеба.

https://glavred.info/ukraine/nikogo-ne-pristyzhayu-no-kuleba-obratilsya-k-soyuznikam-posle-novoy-ataki-rf-10567385.html Ссылка скопирована

Дмитрий Кулеба отметил необходимость получения дополнительных ЗРК Patriot / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Олег Синегубов, википедия

После ударов страны-агрессора России по Харькову и Люботину Харьковской области, которые привели к жертвам и разрушениям, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость получения дополнительных ЗРК Patriot.

Министр отметил, что ужасная атака РФ должна напомнить всему миру, что Украина все еще срочно нуждается в семи комплексах Patriot. Один уже пообещала предоставить Германия.

"Но получение еще шести как можно быстрее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе", - написал министр в соцсети Х. видео дня

Он добавил, что каждый день затягивание и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе.

"Не называя поименно и не пристыжая никого, я еще раз призываю страны, которые имеют Patriot, ускорить решение и предоставить эти комплексы Украине. Я считаю, что семь комплексов Patriot - это не такая уж и большая цена за долгосрочный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни лишь слова солидарности не перехватывают российские ракеты", - подытожил министр.

Что известно о Patriot / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Поставка ЗРК Patriot Украине - последние новости

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на защите Сум и Харькова могут появиться западные системы ПВО Patriot.

Известно и то, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Стоит напомнить, что Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет только через два месяца.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред