УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Сумах и Харькове могут появиться Patriot: Зеленский - о сверхважном решении

Ангелина Подвысоцкая
20 мая 2024, 23:40
152
Президент раскритиковал Запад за отсутствие оперативности в помощи Украине.
В Сумах и Харькове могут появиться Patriot: Зеленский - о сверхважном решении
Patriot может появиться в Сумах и Харькове / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

На защите Сум и Харькова могут появиться западные системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Имеем все же перспективу и перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, таким как Сумы и другие. Спасибо всем партнерам, которые понимают эту нашу потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне", - сказал Зеленский.

Он раскритиковал Запад за отсутствие оперативности в передаче военной помощи.

видео дня

Президент отметил, что российские оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы не только на Харьковщине, а в районах города Часов Яр и на Покровском направлении.

Поставка ЗРК Patriot Украине - последние новости

Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет только через два месяца. Аналитики считают, что этот срок - это лучший сценарий.

Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине противоракетных комплексов Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России ЗРК Patriot
Реклама

Главное за день

В Сумах и Харькове могут появиться Patriot: Зеленский - о сверхважном решении

В Сумах и Харькове могут появиться Patriot: Зеленский - о сверхважном решении

23:40 Украина
НАТО может сбивать ракеты РФ над Украиной: Зеленский сделал громкое заявление

НАТО может сбивать ракеты РФ над Украиной: Зеленский сделал громкое заявление

23:21 Украина
Сотни единиц техники и тысячи убитых: Генштаб назвал потери РФ на Харьковщине

Сотни единиц техники и тысячи убитых: Генштаб назвал потери РФ на Харьковщине

22:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Jerry Heil поразила своим образом на красной дорожке Каннского кинофестиваля 10840

Jerry Heil поразила своим образом на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Угроза ядерного апокалипсиса : появился неожиданный сценарий ракетного удара РФ 10414

Угроза "ядерного апокалипсиса": появился неожиданный сценарий ракетного удара РФ

Слабость к миллионерам: что известно про нового бойфренда внучки Софии Ротару 7971

Слабость к миллионерам: что известно про нового бойфренда внучки Софии Ротару

Молодожены в вышиванках: 37-летняя звезда Женского квартала впервые вышла замуж 5923

Молодожены в вышиванках: 37-летняя звезда Женского квартала впервые вышла замуж

Последние новости

23:40

В Сумах и Харькове могут появиться Patriot: Зеленский - о сверхважном решении

23:21

НАТО может сбивать ракеты РФ над Украиной: Зеленский сделал громкое заявление

22:27

Сотни единиц техники и тысячи убитых: Генштаб назвал потери РФ на Харьковщине

22:25

Удары западным оружием по РФ: Зеленский заинтриговал переговорами с партнерами

22:09

Будут графики почасовых отключений: какие регионы завтра останутся без света

РФ и Китай взяли курс на заморозку войны: Максим Розумный - об итогах встречи Путина и СиРФ и Китай взяли курс на заморозку войны: Максим Розумный - об итогах встречи Путина и Си
22:09

Тоня Матвиенко впервые раскрыла, от кого родила в 17 лет

22:00

Впервые за долгое время: Ольга Фреймут показала свою младшую дочь

21:54

Можно ли Украине бить по РФ западным оружием: неоднозначное заявление Пентагона

21:17

Лилия Подкопаева вернулась в Украину - чем занята спортсменка

Реклама
21:10

В Резерв+ появятся электронные направления на ВВК

21:04

Нужно ли уступать старшим место в транспорте: почему в ЕС это не принятоВидео

21:02

"Шаг вперед и два шага назад": помощь Запада опаздывает на год – ЗеленскийВидео

20:11

"Победа есть": Усик мощно обратился к фанам и поблагодарил защитников УкраиныВидео

19:42

Адская жара и грозовые дожди: какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду

19:24

У Зеленского жестко ответили Путину насчет "нелегитимности" президента Украины

19:19

РФ и Китай будут пытаться заморозить войну: эксперт оценил визит Путина в КНР

19:10

Россия разгоняет новый фейк про Зеленскогомнение

18:33

Иран продолжит вооружать РФ: почему гибель Раиси ничего не изменит – мнение

18:31

Бой Усика против Фьюри: реакция украинских звезд на победу чемпионаВидео

18:29

Когда бросать яйца в воду: главный секрет приготовления для хозяек

Реклама
18:28

Тяжелые бои за каждую улицу: ВСУ стабилизировали фронт на Харьковщине - Синегубов

17:45

Гибель президента Ирана: друзья Путина вряд ли будут спать спокойномнение

17:42

Без ловушек и яда: как навсегда изгнать муравьев из дома - 5 лучших методов

17:39

Будут территориальные торги: эксперт назвал цель наступления на Харьков и Сумы

17:24

ВСУ вернули позиции и наносят контрудары: полковник о деталях боев за Волчанск

16:57

Решающие недели для Украины: глава Пентагона выступил с важным предупреждением

16:39

Молодожены в вышиванках: 37-летняя звезда Женского квартала впервые вышла замуж

16:36

Затянется до зимы: в Укрэнерго признались, каких отключений света ждать

16:31

Что значит, если потек кондиционер: как не испортить незаменимый в жару агрегат

16:27

Залп в 40 ракет: названы сроки и цели новых массированных ударов по УкраинеВидео

16:21

В дом придут печаль и беда: что нельзя делать 21 мая - приметы

16:19

Россия может готовить атаку на страны НАТО: майор ВСУ назвал вероятные цели ПутинаВидео

16:14

Путь к миру начнется осенью: эксперт рассказал, какие территории захочет "откусить" РФ

15:47

Домой не торопится: Потап признался, где сейчас находится

15:37

Александр Усик стал лучшим боксером мира по версии The Ring

15:22

Для этого есть Формула мира Зеленского: в СНБО сделали заявление о мирных переговорах с РФ

15:15

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Овнам - возможности, Рыбам - связь

15:07

В Украине повестки начнут рассылать по почте: Кабмин определил, с какого числа

15:06

"Планирует захватить не только Украину": в СНБО назвали следующую цель Путина

14:28

Бумажный военный билет не понадобится: в Минобороны раскрыли новые функции Резерв+

Реклама
14:23

Слабость к миллионерам: что известно про нового бойфренда внучки Софии Ротару

14:16

ВСУ получили от США ракеты ATACMS и могут бить по Крымскому мосту - Forbes

14:13

"Впереди тяжелое лето": военный рассказал, сможет ли Россия взять Харьков

13:46

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 мая: Ракам - проблемы с деньгами, Львам - романтика

13:17

ВСУ контролируют 60% Волчанска: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

13:07

Нужен ли военный билет для получения водительского удостоверения: ответ МВД

13:04

Слезы счастья: жена Никиты Пресняков показала гендер-пати и узнала пол ребенка

13:01

Церковный праздник 21 мая: что запрещено делать в день святой царицы Елены

12:59

Эксперт пояснил, рискнет ли Китай воевать своей армией на стороне Путина

12:43

Президент Ирана попал на фото за несколько мгновений до авиакатастрофыВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять