В Сумах и Харькове могут появиться Patriot: Зеленский - о сверхважном решении

На защите Сум и Харькова могут появиться западные системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Имеем все же перспективу и перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, таким как Сумы и другие. Спасибо всем партнерам, которые понимают эту нашу потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне", - сказал Зеленский.
Он раскритиковал Запад за отсутствие оперативности в передаче военной помощи.
Президент отметил, что российские оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы не только на Харьковщине, а в районах города Часов Яр и на Покровском направлении.
Поставка ЗРК Patriot Украине - последние новости
Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет только через два месяца. Аналитики считают, что этот срок - это лучший сценарий.
Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине противоракетных комплексов Patriot.
ЗРК Patriot
Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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