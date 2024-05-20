НАТО может сбивать ракеты РФ над Украиной: Зеленский сделал громкое заявление

Россия использует 300 самолетов на территории Украины, напомнил президент Украины.

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/ Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, Википедия

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность того, что Североатлантический Альянс примет решение об уничтожении российских ракет над территорией Украины.

Это помогло бы компенсировать дефицит противовоздушной обороны Украины, но не означало бы втягивание НАТО в войну, подчеркнул он в интервью агентству Reuters.

По словам главы государства, Россия использует 300 самолетов на территории Украины, и для противостояния российским силам в небе Киев нуждается в "не менее 120, 130" истребителей F-16.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

"Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их в воздух... сбивайте цели, защищайте гражданское население", – пояснил он.

Вместе с тем Зеленский добавил, что страны Альянса могут это сделать. "Является ли это атака стран НАТО, привлечение (в войну с Россией. – Ред.)? Нет", – резюмировал глава государства.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

/ Инфографика: Главред

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