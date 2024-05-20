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Удары западным оружием по РФ: Зеленский заинтриговал переговорами с партнерами

Алексей Тесля
20 мая 2024, 22:25
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Глава государства подчеркнул, что продолжаются переговоры с международными партнерами.
ВСУ, Зеленский
Владимир Зеленский оценил возможность ударов западным оружием по РФ / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Офис президента

Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории страны-агрессора РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters.

Глава государства отметил, что продолжаются переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории России.

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"Пока что ничего положительного нет", – подчеркнул президент Украины.

Вместе с тем остается неясно, шла ли речь о конкретных партнерах, с кем Украина ведет соответствующие переговоры.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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