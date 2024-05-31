Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что с начала суток на линии фронта произошло 62 боевых столкновений. Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении.
"На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину из вражеских атак наши защитники успешно отбили. Сейчас идут бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлово и Евгеновки. В то же время, ударам десятью российскими КАБами подверглись Воздвиженка и Александрополь", - говорится в сводке Генштаба.
Командование ВСУ также сообщило о ситуации на других направлениях фронта:
- армия РФ начала новые штурмы на Харьковском направлении, продолжается боестолкновение у Липцов;
- российские захватчики безуспешно попытались штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении, однако "ситуация контролируемая";
- Силы обороны отбили пять российских атак на Северском направлении, три боестолкновения продолжаются в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки;
- 5 мощных боев произошло на Краматорском направлении, одно еще продолжается вблизи Андреевки;
- армия России прибегла к четырем штурмовым действиям на Кураховском направлении, две из них уже отбили. Продолжаются бои вблизи Новомихайловки
- ВСУ отбили все попытки российских войск продвигаться на Времовском направлении
- российские войска атаковали вблизи Новоданиловки в дополнение к трем штурмовым действиям на Ореховском направлении, попытки продвигаться "успеха не имели"
"На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия неподалеку Крынок. Здесь с начала суток нашими воинами уже отражено четыре вражеских штурма", - добавляют в командовании.
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что офицер ВСУ Олег Калашников сообщил, что танки и пехота РФ перешли в наступление на Часов Яр. Офицер ВСУ отметил, что украинские военные мужественно держат оборону в направлении города Часов Яр и наносят значительные потери российским войскам. Враг активно атакует микрорайон Новый.
ВСУ могут начать масштабное контрнаступление. Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что ускоренная передача Украине снарядов по чешской инициативе, а также по инициативе стран ЕС 500 тысяч снарядов, может в корне изменить ситуацию на фронте.
Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России снова начала штурмовать остров Нестрига, что в Херсонской области. Он также отметил, что обострение на линии боевого соприкосновения связано подготовкой к Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
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