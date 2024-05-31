Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

На фронте продолжаются попытки России атаковать на Купянском и Северском направлениях.

https://glavred.info/ukraine/trivayut-potuzhni-shturmi-rosiyan-viyskovi-zayavili-pro-vazhku-situaciyu-na-fronti-10569602.html Ссылка скопирована

Оккупанты атакуют позиции ВСУ / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что с начала суток на линии фронта произошло 62 боевых столкновений. Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении.

"На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину из вражеских атак наши защитники успешно отбили. Сейчас идут бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлово и Евгеновки. В то же время, ударам десятью российскими КАБами подверглись Воздвиженка и Александрополь", - говорится в сводке Генштаба.

Командование ВСУ также сообщило о ситуации на других направлениях фронта:

видео дня

армия РФ начала новые штурмы на Харьковском направлении, продолжается боестолкновение у Липцов;

российские захватчики безуспешно попытались штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении, однако "ситуация контролируемая";

Силы обороны отбили пять российских атак на Северском направлении, три боестолкновения продолжаются в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки;

5 мощных боев произошло на Краматорском направлении, одно еще продолжается вблизи Андреевки;

армия России прибегла к четырем штурмовым действиям на Кураховском направлении, две из них уже отбили. Продолжаются бои вблизи Новомихайловки

ВСУ отбили все попытки российских войск продвигаться на Времовском направлении

российские войска атаковали вблизи Новоданиловки в дополнение к трем штурмовым действиям на Ореховском направлении, попытки продвигаться "успеха не имели"

"На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия неподалеку Крынок. Здесь с начала суток нашими воинами уже отражено четыре вражеских штурма", - добавляют в командовании.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что офицер ВСУ Олег Калашников сообщил, что танки и пехота РФ перешли в наступление на Часов Яр. Офицер ВСУ отметил, что украинские военные мужественно держат оборону в направлении города Часов Яр и наносят значительные потери российским войскам. Враг активно атакует микрорайон Новый.

ВСУ могут начать масштабное контрнаступление. Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что ускоренная передача Украине снарядов по чешской инициативе, а также по инициативе стран ЕС 500 тысяч снарядов, может в корне изменить ситуацию на фронте.

Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России снова начала штурмовать остров Нестрига, что в Херсонской области. Он также отметил, что обострение на линии боевого соприкосновения связано подготовкой к Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред