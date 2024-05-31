ВСУ могут начать масштабное контрнаступление: эксперт назвал 5 главных условий

Военный эксперт отмечает, что существует 5 ключевых условий для проведения нового контрнаступления украинских войск на фронте.

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Эксперт назвал 5 условий для успешного контрнаступления ВСУ / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОК "Запад"

Силы обороны Украины проводят мероприятия по стабилизации ситуации на фронте. Остановка российского наступления напрямую связана с логистикой поставок военно-технического снаряжения со стороны наших партнеров: США, Великобритании и ряда европейских стран. Об этом в чате на Главреде рассказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, ускоренная передача Украине снарядов по чешской инициативе (примерно 1 млн снарядов, первая партия - 200 тысяч единиц), а также по инициативе стран ЕС 500 тысяч снарядов, может в корне изменить ситуацию на фронте.

"Плюс, соответственно, поставки средств поражения, прежде всего крылатых ракет воздушного базирования британского производства Storm Shadow, французских SCALP и американских ATACMS", - отметил он.

Аналитик отмечает, что уже наблюдается рост интенсивности ударов по оккупированным территориям Крыма и других регионах с использованием этих средств поражения.

"В Луганской области были нанесены удары по двум нефтебазам, в частности, в Ровеньках, тыловому складу с боекомплектом в городе Сорокино (до переименования - Краснодон), а также базе горюче-смазочных материалов и боекомплекта в городе Должанск (на границе с РФ). То есть география ударов впечатляет. Плюс были нанесены удары по Крыму: по аэродромам Джанкой и Бельбек, а также уничтожены остатки Черноморского флота РФ", - добавляет он.

Снегирев подчеркивает, что самолеты являются очень важными для Украины. Опыт прошлогоднего летнего контрнаступления подтвердил, что успешное наступление нашей армии будет зависеть от поддержки с воздуха - без этого вряд ли можно будет говорить об успешных контрнаступательных операциях, указывает он.

"Тактика НАТО - это тотальное превосходство в воздухе. Перед тем, как операция в Ираке перешла в наземную фазу, в течение 40 дней союзническая авиация фактически сравняла с землей иракские позиции. У нас с россиянами, к сожалению, нет даже паритета в воздухе. Посмотрите на тот террор, который развязали россияне в отношении гражданского населения Харькова и других населенных пунктов с использованием КАБов: они пользуются тем, что нет средств ПВО и присутствия в воздухе, нашей возможности использовать ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью поражения более 150 км", - рассказал он.

Эксперт указывает, что появление F-16, даже в таком количестве, как обещали - 40-50 единиц, существенно укрепит позиции ВСУ как в момент контрнаступления, так и для защиты населенных пунктов. Это станет первой предпосылкой украинского контрнаступления.

"Вторая - достаточное количество снарядов. Сейчас коэффициент поражения 6:1 в пользу оккупантов: на 12 тысяч снарядов, которые выпускают оккупанты по позициям ВСУ, мы можем отвечать 2-2,5 тысячами снарядов. Ни о каком контрнаступлении до момента хотя бы паритета нельзя говорить. Третья - средства поражения, ствольная и реактивная артиллерия. Здесь опять преимущество у россиян", - делает вывод аналитик.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:

Четвертым условием украинского контрнаступления эксперт назвал инженерную технику разминирования .

"Прошлогоднее наступление показало, что глубина минных полей достигает 19 км, а инженерной техники разминирования, переданной нам западными партнерами, было до 15% от необходимого количества. К тому же она не была прикрыта с воздуха и стала легкой целью для российских вертолетов и штурмовой авиации", - добавил он.

По его словам, пятым условием успешного контрнаступления Сил обороны является наличие большого количества эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"У россиян преимущество в РЭБах. Если будут выполнены эти пять пунктов, тогда мы сможем говорить о том, что созданы условия для украинского контрнаступления", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на фронте - что известно о новом контрнаступлении ВСУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины имеют возможность провести новое крупномасштабное контрнаступление на фронте. Однако для этого прежде всего нужно остановить активную фазу российского наступления и стабилизировать фронт, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Западные СМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, чтобы отбить территорию, захваченную российскими войсками на северо-востоке Харьковской области.

Украинские военные готовы к контрнаступлению. Даже погодные условия сейчас благоприятны для этого. Об этом заявил в полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

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