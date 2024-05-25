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ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области: в Bloomberg раскрыли детали

Юлия Закрепа
25 мая 2024, 10:59
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Россия накапливает войска вдоль границы в Сумской области, ВСУ усилили оборону на том направлении.
ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области: в Bloomberg раскрыли детали
ВСУ готовятся к контрнаступлению / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 38 отдельная бригада морской пехоты

Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступательным действиям, чтобы оттеснить российские войска, которые захватили территорию на северо-востоке Харьковской области.

Издание Bloomberg приводит слова представителя Генерального штаба ВСУ полковника Игоря Прохоренко, который заявил, что Россия накапливает войска вдоль границы в Сумской области. По его словам, оборону там усилили, военные не допустят "просчетов", которые позволили россиянам ворваться в Харьковскую область в начале этого месяца.

Через две недели после того, как российские войска пересекли границу и открыли новый фронт в Харьковской области, продвижение оккупантов остановилось в городе Волчанск, менее чем в 10 километрах к югу от границы, и в Липцах на юго-запад. Новый фронт Кремля заставил Киев перебросить солдат на северо-восток страны, истощая резервы, поскольку Москва усилила атаки на востоке, говорится в материале Bloomberg.

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Российское вторжение на севере произошло после нескольких месяцев усиленных бомбардировок второго по величине города Украины. Картографический сервис DeepState не зафиксировал значительного продвижения кремлевских войск в рамках наступления на Харьковщину с понедельника. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российское военное командование отправляет резервы для поддержки местного наступления, но безрезультатно.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что происходит

Напомним, что ВСУ отбили часть территорий в Харьковской области и достигли продвижения. Силы обороны Украины провели контратаку вблизи Липцов и отбили крайние территории к северу от Харькова, считают аналитики Института изучения войны.

Младший сержант ВСУ заявил, что украинские военные вышли из Крынок на Херсонщине. Наши защитники хоть и вышли из Крынок, но продвинулись в другом месте и закрепились на более укрепленных позициях на левом берегу Херсонщины, пояснил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

ВСУ уничтожили на фронте уникальную технику РФ. Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что на фронте украинские военные уничтожили редкий российский двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Эту технику производили в ограниченном количестве на Заволжском заводе.

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