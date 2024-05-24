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Генштаб ВСУ уменьшат на 60%: часть отошлют на фронт

Руслана Заклинская
24 мая 2024, 18:00обновлено 24 мая, 19:17
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Определенные военные организационные структуры расформируют и оптимизируют, чтобы устранить дублирование функций, заявил бригадный генерал Евгений Острянский.
Генштаб ВСУ уменьшат на 60%: часть отошлют на фронт
Генштаб ВСУ уменьшат на более чем половину / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины решил уменьшить численность штата после функционального обследования. Количество работников сократят на 60%. Об этом сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ, бригадный генерал Евгений Острянский.

Он пояснил, что эта реформа позволит усилить структуры, которые непосредственно управляют группировками войск.

"Структура, это прежде всего баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и, прежде всего, развитию Вооруженных сил", - отметил он.

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Острянский рассказал, что Генштаб ВСУ провел функциональное обследование в феврале-марте. После обследования решили оптимизировать штатную численность некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

По его словам, этот процесс предусматривает расформирование некоторых военных организационных структур, формирование новых и оптимизацию уже существующих. Так удастся устранить дублирование функций и сократить численность штата на 60%.

"За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", - Острянский.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Проведение аудита в ВСУ - вопрос ротаций

Напомним, советник президента Михаил Подоляк заявил о необходимости "аудита" военнослужащих, поскольку только 200-300 тысяч из миллиона мобилизованных участвовали в боевых действиях. Он считает, что новому главнокомандующему Александру Сырскому необходимо выяснить, где и как использовались эти военнослужащие.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после анализа внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил количество необходимых для мобилизации лиц существенно уменьшили по сравнению с ранее объявленной цифрой Владимира Зеленского.

Как сообщал Главред, находясь в Запорожской области, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой.

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