ВСУ под Купянском усиливают оборону: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

За прошедшие сутки на севере Харьковской области враг потерял более 180 человек и 54 единицы вооружения.

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Украинские военные сообщили, что на фронте с начала суток произошло 28 боевых столкновений. Бои продолжаются на всех направлениях фронта, в частности, и в Харьковской области.

На Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку врага в направлении Муром - Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий для усиления оборонительных рубежей, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки на севере Харьковской области враг потерял более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники и один склад с боеприпасами.

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На Купянском направлении с начала суток захватчики попытались четыре раза наступать в районах Стельмаховки и Грековки. Один штурм отбит, три по состоянию на 10:00 еще продолжались. В Генштабе ВСУ отмечали, что ситуация под Купянском контролируемая. За сутки оккупанты потеряли более 100 человек.

"Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, на отдельных направлениях проводят действия для улучшения тактического положения", - говорится в сводке.

На Лиманском направлении украинские защитники отражают атаку в районе села Терны, а на Краматорском - продолжается бой вблизи Клещеевки.

На Покровском направлении с начала суток враг четыре раза пытался прорвать оборону ВСУ. Две атаки отбиты, продолжаются боевые действия в районе Сокола.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения. На Времовском направлении успешно отбита атака захватчиков у Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток состоялось две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что зона активных боев расширена на 70 км - Александр Сырский сделал заявление о ситуации на фронте. Российские оккупанты начали свое наступление раньше, чем планировали, однако им не удалось прорвать оборону Украины, сказал главнокомандующий ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о наступлении на Харьковщине на заявил, что РФ пытается ослабить ВСУ по всему фронту. Задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать фронт и дипломатию, подчеркнул президент.

Оккупанты продвинулись на 8 км от границы на Харьковщине. Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.

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