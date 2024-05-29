Украине грозит заморозка войны, Путин торопится – Снегирёв

Россия расширит театр боевых действий ещё на несколько областей Украины при одном условии, считает военный аналитик Дмитрий Снегирёв.

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Путину позарез нужны мирные переговоры с Украиной и заморозка войны, считает Дмитрий Снегирёв / Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным аналитиком, сооснователем общественной инициативы "Правое дело" Дмитрием Снегирёвым. Общаясь с читателями, он рассказал, пойдут ли оккупационные войска РФ на Харьков и что грозит городу, почему российские спецслужбы собрались утилизировать отряды кадыровцев в Сумской области, почему Москве позарез нужны переговоры с Украиной, причём как можно быстрее, возможна ли заморозка войны, кого панически боится Путин, а также когда будет разрушен Крымский мост.

Представляем стенограмму чата с Дмитрием Снегирёвым.

Nikol: Как вы оцениваете перспективы наступления россиян на Харьковщине? Есть ли угроза оккупации Харькова, окружения или приближения российских войск настолько, чтобы возникла необходимость эвакуировать харьковчан из-за вражеской артиллерии?

Дмитрий Снегирёв: На Харьковском направлении сосредоточено около 35-50 тысяч личного состава российских оккупационных войск. Этого недостаточно для оперативного окружения Харькова, более того, захвата города.

Объясняю – почему. Во время операции в районе Авдеевки вокруг этого населённого пункта было сосредоточено, по разным оценкам, от 70 до 80 тысяч личного состава войск РФ. Общая площадь Авдеевки – 29,3 кв. км. Общая площадь Харькова – более 300 кв. км. То есть даже несложная арифметика позволяет утверждать, что 50 тысяч для оперативного окружения Харькова, а тем более активных боевых действий (а речь идёт об уличных боях) недостаточно.

Соответственно, возникает вопрос – какие тогда задачи у российской оккупационной армии на Харьковском направлении.

Первая – попытка россиян, даже численностью 50 тысяч, прорваться вглубь украинской территории и дойти до Харькова на расстояние артиллерийского огня, чтобы иметь возможность держать под огневым контролем жилые кварталы города.

Из этого следует вторая задача российских оккупантов – спровоцировать массовую внутреннюю миграцию. В Харькове, по оценкам официальных лиц, проживает 1,3 млн гражданских. Это без учета вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, то есть общая численность населения – более 1,5 млн.

Соответственно, в случае приближения зоны боевых действий или критической для Сил обороны Украины ситуации, когда оккупанты выйдут на расстояние артиллерийского огня, вся эта масса гражданского населения будет вынуждена покинуть места постоянного проживания. А это означает панику, хаос, недоверие к действиям центрального правительства и местных властей, дополнительную нагрузку на центральные и местные бюджеты, а также фактический паралич украинской логистической составляющей. Укрзализныця и автомобильные дороги будут выполнять функцию эвакуационных путей, а не удовлетворять потребности Сил обороны Украины в передислокации личного состава, военного снаряжения и техники в зону боевых действий.

Третья задача – россияне применяют тактику "тысячи порезов", то есть одновременно наносят удары по нескольким направлениям. Это делается, чтобы растянуть нашу оборону и не дать Генштабу ВСУ задействовать оперативные резервы на основных направлениях наступления: Бахмутском, Покровском и Угледарском, то есть в Донецкой области.

Оккупанты пытаются использовать окно возможностей до начала июня, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому им крайне необходимо оттянуть с того направления оперативные резервы.

Именно с этим, по моему мнению, связана активизация военных действий на Харьковском, а также передислокация сил на Сумском и Черниговском направлениях.

Четвертая и, как по мне, главная задача России – давление на военно-политическое руководство Украины. Российская Федерация даёт понять: если до июня Киев не согласится на "мирные переговоры" с Москвой на её условиях (статус-кво оккупированных территорий, которые уже включены в состав РФ указом российского диктатора), российские войска расширят театр боевых действий за счет Харьковского, Сумского и других направлений. Это, как по мне, основное.

Причем на Харьковском направлении во время боёв за Волчанск не введён даже оперативный резерв российских оккупантов, сейчас задействовано ограниченное количество подразделений – не более 15% от 50 тысяч, сосредоточенных в Белгородской области.

О чём это свидетельствует? Россияне попытались создать для нас "вилку", когда ни одно из возможных решений не удовлетворит украинскую сторону. То есть если во время российского наступления на Харьков Генштаб ВСУ не перебрасывает оперативные резервы, подтянутся дополнительные подразделения российских войск и усилится давление на этом направлении. Если Генштаб ВСУ отреагирует и перебросит оперативные резервы, оккупанты с помощью разведки получат данные о передислокации наших войск с определённого направления и, соответственно, на том направлении усилят наступление. В этом и опасность этих сценариев, но они просчитаны.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегирёвым:

Татьяна З.: На какую операцию способны российские войска в Сумской области, учитывая незначительную численность группировки, которую противник подтянул на это направление?

Дмитрий Снегирёв: По данным украинского разведсообщества, численность группировки противника там составляет 12-15 тысяч человек. Учитывая это, скорее всего, речь идёт о тактическом характере задач, то есть об операции в приграничье, создании зоны напряжения.

Исключать этот сценарий нельзя. Тем более, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупреждал о возможности эскалации напряжения на Сумском направлении. Украина учла действия российских оккупантов на Харьковском направлении, и из Сумской области, из приграничных районов, организована эвакуация, чтобы исключить жертвы среди гражданского населения.

На Сумском направлении, по информации аналитического отдела общественной инициативы "Правое дело", российские спецслужбы будут решать две задачи.

Первая – эскалация напряжения в приграничье.

Вторая – утилизация отрядов кадыровцев. На Сумское направление неслучайно передислоцированы четыре батальона кадыровцев, "Ахмат", которые подчинены лично Рамзану Кадырову. До последнего времени на этом направлении российскую группировку возглавлял генерал-полковник Лапин, у которого с Кадыровым личный конфликт. Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина по поводу его действий и, соответственно, последствий украинского контрнаступления на Харьковско-Лиманском направлении. Поэтому, скорее всего, речь идёт о том, что кадыровские подразделения неслучайно передали в подчинение Лапину.

Основной задачей российских спецслужб будет утилизация кадыровских отрядов руками Сил обороны Украины путём создания очередной зоны напряжения на Сумщине.

То есть харьковская операция – это "белый шум", отвлечение внимания, чтобы показать тому же Кадырову: "Мы пошли на эскалацию напряжения на Харьковском направлении, поэтому передислокация четырёх батальонов связана с аналогичным возможным сценарием и на Сумском направлении". И при реализации этого сценария четыре батальона кадыровцев, скорее всего, будут утилизированы.

В России сейчас антиисламская истерия, связанная с терактом в Крокус Сити Холле. И, соответственно, заявления Кадырова, более того, наличие личной гвардии, подчиненной исключительно ему, не устраивает ни политическое, ни военное руководство Российской Федерации. Поэтому будут задействованы контрмеры, чтобы снизить возможности использования подразделений "Ахмат" в качестве рычага политического и военного давления на российское руководство.

Киевлянин: Россия якобы планирует снова перебрасывать свои войска и технику в Беларусь, и Белорусская железная дорога будет принимать эшелоны. Объясните, пожалуйста, что это может означать? Российские войска могут осуществить вторую попытку похода на Киев?

Дмитрий Снегирёв: Это опять-таки тактика "тысячи порезов", то есть создание зоны напряжения одновременно на нескольких направлениях с целью отвлечения оперативных резервов Генштаба ВСУ от Донецкого направления.

Наступать из Беларуси у российских оккупантов сейчас нет возможности, не создан контингент вторжения.

Три основных признака создания группировки для вторжения на территорию Украины: передислокация личного состава, передислокация тяжёлой бронетехники и боевых складов с боекомплектом, а главное – развёртывание боевых госпиталей. Если госпитали разворачиваются в оперативном тылу группировки, это свидетельствует о готовности к активной фазе боевых действий. Но это не фиксируется сейчас.

На территории Беларуси, по данным ГУР Министерства обороны Украины, пока не зафиксировано достаточного количества российских войск для проведения операций активного характера.

Если брать во внимание возможную численность белорусских войск, то Беларусь может выставить 15 тысяч, максимум 20 тысяч подготовленного контингента. Этого опять-таки не достаточно. Но, согласно конституции Беларуси, участие в боевых действиях вооружённых сил этой страны за её пределами запрещено. Понятно, что на конституцию они особо не будут обращать внимания, но Беларусь не решится на прямое участие в вооружённом конфликте.

Bob: Какие участки фронта, на ваш взгляд, являются наиболее опасными, где наступление россиян может иметь тактический успех, то есть какие населённые пункты они способны захватить?

Дмитрий Снегирёв: Российские войска пытаются захватить населённые пункты на нескольких направлениях.

Лиманское направление. Белогоровка Луганской области ценна и для Сил обороны Украины, и для оккупантов тем, что это господствующие высоты, и расстояние от этого населенного пункта до промышленного треугольника Луганской области Северодонецк – Лисичанск – Рубежное до 15 км, что позволяет держать под огневым контролем тыловую инфраструктуру противника, даже с использованием ствольной артиллерии. Бои тяжелые, они идут непосредственно в населённом пункте. Но сообщение министерства обороны страны-оккупанта о захвате Белогоровки не соответствует действительности, то есть снова бегут впереди паровоза.

Одновременно происходит движение со стороны населённого пункта Весёлое Донецкой области. Это попытка организации флангового охвата украинской группировки, тактика "малых котлов", то есть попытка окружения украинской группировки в районе Северска.

Поэтому одна из приоритетных целей оккупантов – захват Белогоровки.

Купянское направление. Здесь оккупанты пытаются продавить украинскую оборону в нескольких местах. Прежде всего – это Табаевка с возможностью выхода на Оскольское водохранилище, разрезание украинской группировки пополам и выход к линии Купянск – Купянск-Узловой. Но, скорее всего, целью является не Купянск, а город Изюм. С целью создания флангового охвата украинской группировки, сосредоточенной в Донецкой области, а именно в Славянске, Краматорске и Константиновке.

Харьковское направление. Здесь оккупантам нужны Волчанск и Липцы. Липцы – это господствующие высоты. Это ключевой пункт украинской обороны, соответственно, оккупанты будут пытаться усилить давление и активность боевых действий в районе этого населённого пункта, потому что им крайне необходим контроль над господствующими высотами.

Донецкое направление. Самая тяжёлая ситуация на Бахмутском направлении. Здесь две ключевые точки. Первая – Клещеевка, где в последние дни наблюдаются тактические успехи оккупантов: они продвинулись вглубь населённого пункта. Клещеевка – это тоже господствующие высоты, которые дают возможность держать под огневым контролем значительные территории оккупированных районов Донецкой области, ну и, соответственно, тех, что под контролем ВСУ. На отрезке Клещеевка-Андреевка очень опасная ситуация, учитывая численность оккупационных войск, сосредоточенных на этом направлении.

Также на Бахмутском направлении важным местом является Часов Яр, интересный обеим сторонам войны, потому что это самая высокая точка Донецкого кряжа. Она даёт серьёзные возможности огневого контроля над значительными территориями Донецкой области. Плюс Часов Яр – это логистический хаб на пересечении двух основных транспортных путей. Также Часов Яр прикрывает дальнейшее продвижение вглубь украинской территории к агломерации промышленных городов: Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Поэтому значение этого населённого пункта ключевое, и поэтому бои за него идут серьёзные.

Угледарское направление. Здесь оккупантов интересует непосредственно сам Угледар. Времевский выступ – это административная граница Донецкой и Днепропетровской областей. Россиянам крайне необходимо установление контроля над этим участком фронта. Поэтому за него идут тяжёлые бои. Один из флангов из района оккупированной Марьинки как раз в сторону Угледара.

Кураховское направление. Здесь также есть серьёзная угроза продвижения врага вглубь территории.

Покровское направление. Россиянам очень нужен Покровск, потому что он даст возможность контроля над административной границей Донецкой и Днепропетровской областей. Расстояние от Ивановского до Константиновки – 10 км, а Константиновка, напомню, за Часовым Яром. То есть противник будет пытаться обойти Часов Яр, взяв под непосредственный или огневой контроль этот участок фронта и трассу, ведущую к Константиновке.

Главред: Насколько вероятно, что боевые действия начнутся в Днепропетровской области? Насколько угрожающая ситуация на этом направлении?

Дмитрий Снегирёв: Отбрасывать такую возможность нельзя, но сейчас у оккупантов нет достаточного количества сил и средств, чтобы выйти на город Днепр и форсировать реку Днепр. Но, учитывая, что противник применяет тактику одновременного нанесения ударов по нескольким направлениям, я не исключаю эскалации.

Днепр – город-миллионник, и чтобы его штурмовать, нужна группировка численностью не менее 200-300 тысяч человек. Взять Днепр – это серьёзная задача, с которой вряд ли справятся россияне, учитывая, что Бахмут они брали девять месяцев, а Авдеевку – шесть.

Вопрос: Когда, по-вашему, Силам обороны Украины удастся стабилизировать фронт, остановить наступление россиян? Когда станет возможной наша наступательная операция?

Дмитрий Снегирёв: Период стабилизации, в принципе, уже начинается. Всё это тесно связано с логистикой поставок военно-технического снаряжения со стороны наших партнёров: США, Великобритании и ряда европейских стран.

Если ускорится передача Украине снарядов по чешской инициативе (это примерно 1 млн снарядов, первая партия – 200 тысяч единиц), а также по инициативе стран ЕС 500 тысяч снарядов, ситуация изменится коренным образом. Плюс, соответственно, поставки средств поражения, прежде всего крылатых ракет воздушного базирования британского производства Storm Shadow, французских SCALP и американских ATACMS.

Интенсивность ударов по оккупированным территориям Крыма и остальным с использованием этих средств поражения мы уже наблюдаем. В Луганской области были нанесены удары по двум нефтебазам, в частности, в Ровеньках, тыловому складу с боекомплектом в городе Сорокино (до переименования – Краснодон), а также базе горюче-смазочных материалов и боекомплекта в городе Довжанск (на границе с РФ). То есть география ударов впечатляет. Плюс были нанесены удары по Крыму: по аэродромам Джанкой и Бельбек, а также уничтожены остатки Черноморского флота РФ.

Нам крайне необходимы самолёты. Опыт прошлогоднего летнего контрнаступления показал, что предпосылкой для нашего наступления станет поддержка с воздуха – без этого говорить о нашем наступлении будет попыткой выдать желаемое за действительное. Тактика НАТО – это тотальное превосходство в воздухе. Перед тем, как операция в Ираке перешла в наземную фазу, в течение 40 дней союзническая авиация фактически ровняла с землёй иракские позиции. У нас с россиянами, к сожалению, нет даже паритета в воздухе. Посмотрите на тот террор, который развязали россияне в отношении гражданского населения Харькова и других населённых пунктов с использованием КАБов: они пользуются тем, что нет средств ПВО и присутствия в воздухе, нашей возможности использовать ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью поражения более 150 км. Если придут F-16, хотя бы в том количестве, как нам обещают, то есть 40-50 единиц, это значительно усилит позиции ВСУ и в моменте контрнаступления, и для прикрытия населённых пунктов. Потому это первое условие украинского контрнаступления.

Второе – достаточное количество снарядов. Сейчас коэффициент поражения 6:1 в пользу оккупантов: на 12 тысяч снарядов, которые выпускают оккупанты по позициям ВСУ, мы можем отвечать 2-2,5 тысячами снарядов. Ни о каком контрнаступлении до момента хотя бы паритета нельзя говорить.

Третья – средства поражения, ствольная и реактивная артиллерия. Здесь снова преимущество у россиян.

Четвертая – инженерная техника разминирования. Прошлогоднее наступление показало, что глубина минных полей достигает 19 км, а инженерной техники разминирования, переданной нам западными партнёрами, было до 15% от необходимого количества. К тому же она не была прикрыта с воздуха и стала лёгкой целью для российских вертолётов и штурмовой авиации.

Пятая – средства радиоэлектронной борьбы. У россиян преимущество в РЭБах.

Если будут выполнены эти пять пунктов, тогда мы сможем говорить о том, что созданы условия для украинского контрнаступления.

Ingret: Потери российской армии в этой войне составляют уже полмиллиона убитыми. А сколько ещё россиян может положить Путин в Украине без последствий для себя? Какая-то цифра заставит россиян протрезветь и призвать остановить войну?

Дмитрий Снегирёв: Ни одна цифра. Это обычная российская практика – "за ценой не постоим". То есть считаться с количеством потерь никто не будет.

Вспомните заявление бывшего главнокомандующего Сил обороны Украины Валерия Залужного: нашей ошибкой было то, что мы считали, что потери на уровне 200-300 тысяч убитых остановят оккупантов.

Это колоссальные потери для любой страны, но не для России. Россия никогда не считала количество погибших ни со стороны противника, ни свои. "Бабы ещё нарожают" – это устойчивый подход в РФ.

И давайте будем реалистами: общий мобилизационный потенциал Российской Федерации 12 миллионов, Украины – 2,5 миллиона. Условно говоря, даже если мы поставим под штыки всё взрослое население в возрасте от 18 до 60 лет, перевес всё равно будет на стороне России. Именно численное преимущество.

Учитывая этот мобилизационный контингент, россияне и будут использовать "мясные штурмы", прекрасно понимая, что в технологическом плане они отстали. Компенсировать технологическую отсталость Россия может только за счёт превосходства в живой силе.

Причём это превосходство сейчас достигается даже не за счёт внутренних резервов РФ (Путин не объявляет мобилизацию). Есть три источника пополнения личного состава:

первое – ведётся тотальная мобилизация на оккупированных территориях Украины, то есть в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях;

второе – заключенные, которые, согласно указу российского диктатора, могут заключать договор с министерством обороны РФ напрямую. В российских тюрьмах более 300 тысяч заключённых, то есть огромное количество потенциального "мяса";

третье – это "добровольцы", в том числе и иностранные. Достаточно платить непальцу 500 долларов (это копейки, по сравнению с зарплатой российского вояки), чтобы количество "добровольцев" было более чем достаточным.

Это три основных источника пополнения личного состава, которые дают Российской Федерации возможность без объявления мобилизации пополнять ряды оккупационных войск в среднем на 30-40 тысяч человек в месяц.

Более того, за счёт тотальной мобилизации на оккупированных территориях решается два вопроса: во-первых, пополнение личного состава российских войск; во-вторых, замещение коренного мужского населения захваченных территорий. И неслучайно сейчас на оккупированных территориях засилье "трудовых мигрантов", которыми в основном являются граждане среднеазиатских государств и россияне из депрессивных районов Российской Федерации.

Liam: Способна ли уже сейчас Украина уничтожить Крымский мост, и почему пока она этого не делает? Мост переживёт, по-вашему, 2024 год? Какими для российской группировки в Крыму и на юге Украины будут последствия его уничтожения?

Дмитрий Снегирёв: Крым достаточно уязвим логистически. Чтобы российская армия оказалась в ловушке, достаточно взять под огневой контроль основные локации: Крымский мост, Чонгарские мосты и сухопутные перешейки.

К тому же за всю современную историю Крыма удержать его не удалось никому: ни во время Гражданской войны (достаточно вспомнить молниеносный поход Украинского войска под руководством Болбочана), ни войскам Врангеля, ни Советской армии, ни войскам Третьего Рейха. И россияне это понимают.

Роль Крымского моста является ключевой. Тем более, когда россияне попытались создать дублирующую логистику с использованием больших десантных кораблей (БДК), это сразу "нашло отклик" Сил обороны Украины: восемь БДК уничтожены полностью или серьёзно повреждены, что делает невозможным логистику. Соответственно, остаётся вариант – строительство железной дороги (но это затратно и требует много времени).

Почему до сих пор не уничтожен Крымский мост? Давайте опровергнем "зраду". Есть несколько факторов, которые влияют на жизнеспособность Крымского моста: активная оборона (системы ПРО и ПВО, боновые заграждения и т.д.) и пассивная оборона. Сейчас Силы обороны Украины основной акцент делают на уничтожении систем противовоздушной и противоракетной обороны. Удары по пусковым установкам С-300 и С-400 на аэродроме Бельбек, Джанкой и других. То есть первая задача, которая сейчас стоит, – это уничтожение систем ПРО и ПВО и ослабление защиты Крымского моста. Ведь если мы сейчас начнём бить по нему теми же ATACMS, они просто будут сбиты системой ПРО, то есть это не будет иметь смысла. Это прекрасно понимает и украинское разведсообщество, и Генштаб ВСУ, поэтому и уничтожается сначала противоракетная оборона.

Эта тактика себя зарекомендовала блестяще во время деоккупации Херсонской области и освобождения Херсона: сначала были подавлены ПВО и ПРО, а затем взяли под огневой контроль основные локации – Антоновский мост и плотину Каховской ГЭС. Чем это закончилось, мы помним. Из Херсона россияне вывезли всё, что могли, даже прах Потемкина. Это показательно, поскольку пребывание подобных "исторических ценностей" на украинской территории свидетельствовало бы о российском присутствии. То есть россияне прекрасно понимали, что в Херсон они не вернутся.

То же самое ждёт и Крым после того, как мы подавим системы противоракетной и противовоздушной обороны. Тогда будет смысл ударить по Крымскому мосту.

Главред: Что же россияне из Крыма будут вывозить?

Дмитрий Снегирёв: Просто морально готовлю россиян к тому, что будет. Дадим им время подготовиться. Главное, чтобы Скифское золото не утащили из Симферопольского музея.

Главред: Недавно и у нас, и в западной прессе говорилось о том, что Крымский мост сейчас фактически не используется для военных поставок, потому что после нанесённых Украиной ударов, это просто невозможно делать. Как вы считаете, насколько велика роль Крымского моста, учитывая такие сообщения? Есть ли смысл его уничтожать?

Дмитрий Снегирёв: Это "белый шум", продвижение определённых тезисов для формирования определённого общественного мнения. И здесь вопрос к западным СМИ. Это опосредованное влияние российских спецслужб, или западные СМИ используются напрямую?

Поясню, о чём идёт речь. В западные СМИ вбрасывается информация о том, что Крымский мост вроде бы не является настолько важным, потому что россияне давно ничего по нему не возят. А каким образом тогда оккупанты перевозят все необходимое? Морским путем перевозок нет. Воздухом – это экономически невыгодно. Железная дорога – она только строится.

То есть так враг пытается сформировать общественное мнение о том, что по Крымскому мосту бить нет смысла.

Но на самом деле смысл есть. Крымский мост – сакральный для россиян объект, который свидетельствует о факте российского присутствия. Даже если не будет никакого военного момента, этот мост следует уничтожить, чтобы показать, что возможность сообщения Крыма с Российской Федерацией отсутствует полностью. Мост нам может понадобиться разве что для освобождения украинских территорий, которые сейчас находятся в составе РФ, но это историческая перспектива.

danylo_kruk: Как изменились планы Путина в отношении Украины с начала вторжения 24 февраля 2022 года? Аппетиты уменьшились?

Дмитрий Снегирёв: Кардинально изменились. Если раньше стоял вопрос о самом факте существования украинской государственности, причём западные партнёры думали, что мы продержимся максимум неделю, то сейчас стоит вопрос возможного контроля Российской Федерации над отдельным территориями Украины, в частности, Донбассом и Крымом. Почему и начали вбрасываться через западные СМИ и другие центры влияния сообщения о готовности РФ к "мирному диалогу".

Рассказы о том, что российская экономика готова и в дальнейшем поддерживать активный характер боевых действий, не соответствуют действительности. Объясню – почему. Сейчас на оборонный сектор РФ выделена рекордная сумма – около 7% от ВВП. А теперь посмотрим на исторические параллели. Когда во время Первой мировой войны Российская империя позволила себе увеличить расходы на сектор обороны до более 5%, это закончилось социальными потрясениями, стагнацией российской экономики и социальными взрывами. Произошли Февральская и Октябрьская революции. Экономика Российской империи в то время считалась одной из самых динамичных в мире. Российский рубль был подтверждён золотовалютными запасами страны, это была одна из самых стабильных валют в мире. А что мы видим в современной России? Обвал рубля.

Ведь с чем была связана отставка Шойгу? Не с тем, что он ворюга, а с возможностью административного влияния на экономические процессы. В Москве боятся стагнации экономики. Поэтому и наблюдаем ускорение темпов продвижения тезисов о переговорном процессе.

Umka: По вашим подсчётам, сколько лет Россия ещё способна вести войну такой же интенсивности, что и сейчас?

Дмитрий Снегирёв: По оценкам западных специалистов – полтора года. Но возможности российской экономики за последние несколько месяцев существенно сократились и сокращаются. Речь идёт об успешных ударах украинской стороны по российским НПЗ. 14% из них уже прекратили работу, а это означает сокращение поступлений в российский бюджет. РФ была вынуждена пойти на беспрецедентные шаги: запрет экспорта бензина и дизельного топлива, более того, увеличение импорта бензина и дизельного топлива из Казахстана и Беларуси. Но на год-полтора экономического запаса РФ ещё хватит.

Здесь вопрос к эффективности экономических санкций, а точнее их абсолютной неэффективности. К сожалению, РФ смогла компенсировать европейский рынок за счёт рынков третих стран (Индии, КНР и т.д.) в моменте поставки нефти и нефтепродуктов.

Капренко С.: Россия решила в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Чем это отличается от того, что Россия объявила "своими" украинские территории? И зачем Кремлю эта провокация на Балтике – он дразнит НАТО? Зачем?

Дмитрий Снегирёв: Это элемент военно-политического давления. Речь идёт о том, что остров Готланд имеет ключевое значение: кто контролирует остров, тот фактически контролирует Балтийское море и проливы. Российская Федерация посягает на ряд островов.

Военно-политическое давление связано опять-таки с Украиной, как это ни парадоксально. Россияне дают понять Западу: либо он давит на Киев относительно начала переговорного процесса, либо Россия идёт на обострение ситуации в Балтийском регионе.

А это также означает возможность реализации сценария по прокладке Сувалкского коридора – это сухопутный участок, который, по замыслу россиян, должен соединить Беларусь с российским анклавом Калининград. Название этого коридора происходит от польского городка Сувалки, а проходить он будет по территории Польши и ряда стран Балтии.

Плюс риторика относительно острова Готланд. Подчёркиваю, что там не один этот остров, а ряд спорных территорий.

То есть россияне повышают градус напряжения с целью создания зоны нестабильности. Фактически предлагается Западу ослабить позиции по Украине, чтобы наша страна согласилась на территориальные уступки, иначе Россия пойдёт на эскалацию на границах с НАТО.

Главред: Как вы думаете, НАТО отреагирует на этот раз?

Дмитрий Снегирёв: Альянс уже отреагировал. Только что закончились самые масштабные военно-морские учения с участием практически всех членов НАТО. Плюс сухопутная компонента – также военные учения и регионального, и национального масштабов. Самые крупные учения со времен Холодной войны. Это свидетельствует о том, что страны НАТО всерьёз воспринимают угрозу реализации Россией попытки проложить Сувалкский коридор.

Об этом свидетельствует и передислокация контингентов стран НАТО на территорию стран Балтии и Польши, усиление систем ПРО и ПВО Польши, а также мероприятия, связанные с интенсификацией работы военно-промышленного комплекса европейских стран НАТО.

Так что НАТО демонстрирует готовность. Пока США отстают, роль лидера антипутинской коалиции на себя взяла Великобритания.

Следует говорить о том, что Россия пытается увеличивать напряжение не только в Балтийском море. Вспомните ситуацию в Красном море: хуситы, за которыми стоят Иран и Россия. Плюс – эскалация напряжения на Ближнем Востоке, противостояние ХАМАС и Израиля. То, что ХАМАС имеет дружеские отношения с РФ, является "секретом Полишинеля". Ещё одна зона напряжения – как ни странно, Латинская Америка, а именно ситуация с пограничными вопросами у Венесуэлы. Причём там всё реализуется чётко по сценарию 2014 года, списано один в один. И я не удивлюсь, если мы увидим вроде бы покойных руководителей ЧВК "Вагнер" Уткина и Пригожина под документами прикрытия какого-то Дона Педро.

Я этого не исключаю, потому что Россия пошла на эскалацию в нескольких точках земного шара, чтобы оттянуть внимание НАТО от событий в Украине.

Федор: Зачем Россия начала военные учения с применением тактического ядерного оружия? Насколько вероятно, что Путин применит тактическое ядерное оружие против Украины?

Дмитрий Снегирёв: Эта тема периодически поднимается с 2022 года. Если Путин его не применил до июня 2024-го, то его угрозы стоит воспринимать как элемент военно-политического давления. Давления не только на Украину, но и страны Запада.

Здесь стоит вспомнить позицию КНР по поводу возможной передислокации тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Этого пока что нет. Любая передислокация ядерного боезапаса отслеживается разведывательными обществами Запада, несмотря на то, что РФ в одностороннем порядке прекратила своё участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Это мониторится. Мы не видим изменения тактики и стратегии в моменте использования тактического ядерного оружия со стороны Российской Федерации. Соответственно, ядерное оружие сдерживания и алгоритмы его применения пока не претерпели изменений в НАТО.

В НАТО также провели соответствующие ядерные учения с элементами сдерживания, четко дав понять России: хотите подобной риторики, мы готовы.

КНР чётко и жёстко заявила, что использование ядерной риторики, не говоря уже о возможности применения тактического ядерного оружия, недопустимо. И эта тема мгновенно исчезла с повестки дня. Товарищ Си Цзиньпин чётко заявил, что рассматривает Беларусь в зоне своих военно-политических интересов в моменте дальнейших аннексий в сторону Европы, и, соответственно, позиция РФ его не удовлетворяет. И Россия была вынуждена считаться с позицией КНР.

Fargo: Объясните, каковы интересы Китая в отношении войны в Украине, к какому её результату он стремится? Путин и Си играют вместе, или их союз не надёжен и может рассыпаться?

Дмитрий Снегирёв: Нет, Путин и Си Цзиньпин не играют вместе. У Китая достаточно прагматичная позиция. Он рассматривает войну в Украине как инструмент ослабления Российской Федерации и блока НАТО. То есть Пекин использует Россию в качестве элемента опосредованного влияния на США.

Кстати, риторика о военной поддержке КНР Российской Федерации пока не имеет доказательной базы. Госдеп США был вынужден признать, что информация о передаче военных технологий не подтвердилась. Это основное и это позитив.

Также давайте вспомним, что КНР достаточно прагматично сыграла в моменте нестроительства второй ветки газопровода "Сила Сибири", давая России понять: Китай готов покупать её нефть и газ, но по тем ценам, которые устраивают его. Разве это дружеские отношения? Нет. Давайте вспомним и строительство железнодорожного сообщения, которое должно соединить КНР с европейскими странами. Оно будет проходить по территории России? Нет. Опять Россия понесла фантастические убытки как страна-транзитер. И таких примеров достаточно много.

Ошибочно считать, что Китай напрямую поддерживает Россию. Он заинтересован в ослаблении Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Геополитические интересы Китая не только в Европе, но и на Африканском континенте, где они сталкиваются с российскими, и там жёсткое противостояние. Наверное, это не удовлетворяет КНР.

Китай использует "мягкую силу" и никогда не будет воевать напрямую, соответственно, с помощью экономических, политических и финансовых рычагов влияния.

Что касается Украины, то, к сожалению, в отношениях с Китаем мы не субъектны. Китай хотел бы видеть Украину как минимум в зоне своего экономического влияния. Вспомните хотя бы события с "Мотор-Сич", с продажей пакета акций. Фактически тогда позиция США поставила точку. Наверняка, это не удовлетворило Китай. Сейчас Китай отказался от украинской кукурузы – это серьёзный удар. Хотя до сих пор Китай считался одним из крупнейших экономических партнёров Украины.

Риторика, которая звучит в украинских СМИ по поводу Китая, мягко говоря, не совсем уместна. Но, к сожалению, мы не субъектны, в частности, в торговых отношениях с КНР. Есть позиция США по нашим контактам с этой страной, и она является доминантной.

Екатерина: На сколько ещё лет, по-вашему, затянется война в Украине? Вы видите твёрдое намерение Запада закончить её как можно скорее? Есть ли угроза заморозки войны с последующим её возобновлением через несколько лет?

Дмитрий Снегирёв: Сколько ещё продлится война, я комментировать не буду, я не Арестович. За две недели она точно не закончится.

Сценарий заморозки войны действительно возможен. Давайте вспомним последние заявления наших стратегических партнёров.

Услышали ли мы ответ Виктории Нуланд на прямой вопрос по поводу возможности Украины выхода на границы 1991 года? Нет. Она назвала такой сценарий очень проблематичным. Сейчас основная задача США – создать предпосылки для более качественной позиции Украины в переговорном процессе, чтобы не Россия диктовала условия, а чтобы мы могли защитить свои национальные интересы.

Последние заявления президента Чехии Петера Павела. Чешская сторона крайне заинтересована в экономическом и военном сотрудничестве с нашей страной. Петер Павел, отвечая на вопрос о возможности возвращения оккупированных территорий, сказал, что это как минимум вызывает у него большие вопросы, потому что Россия не отдаст эти территории, а возможности Украины ограничены.

Наконец позиция Франции. Несмотря на воинственные заявления Макрона, французские дипломаты присутствовали на инаугурации президента РФ вопреки предостережениям Борреля по этому поводу. Плюс Франция пригласила представителей РФ на годовщину высадки десанта в Нормандии, чем вызвала недовольство США. Кроме того, Франция сейчас стремительно увеличила закупки российского сжиженного газа. Также французские фирмы задействованы в сотрудничестве с Росатомом. Почему так? Скорее всего, перераспределение зон влияния на Африканском континенте. Условно говоря, Франции пообещали оставить зоной влияния Чад и ещё ряд африканских стран за невмешательство в дела Украины.

Турция – вспомните заявления Эрдогана о начале мирных переговоров.

Плюс позиция КНР. Китай, кстати, не будет присутствовать на мирной конференции, и это показательно. Он заявил о том, что любые мирные переговоры или мирные планы без учёта позиции РФ не имеют смысла.

Таким образом, формируется общеполитический фон, где красной нитью будет проходить возможность мирных переговоров и заморозки конфликта. Неслучайно вбрасываются в СМИ разговоры о вероятности корейского сценария. Это очень опасно для Украины. Опыт конфликтов на постсоветском пространстве является ярким подтверждением этого: война в Нагорном Карабахе, обострение конфликта в Приднестровье, Грузия и т.д. И Россия пойдёт по этому пути. Ей это выгодно, потому что замораживание конфликта на определённый период даст ей время модернизировать собственные вооружённые силы и экономику, чтобы потом продолжить сценарий аннексии украинских территорий.

Главред: Если вдруг произойдёт заморозка войны в Украине, будет ли это означать гарантированно, что война через несколько лет начнётся снова?

Дмитрий Снегирёв: Не исключаю. Привёл выше примеры конфликтов на постсоветском пространстве. Не факт, что война снова начнётся через год-два-три, но перспектива продолжения войны будет. Россию не удовлетворяет статус независимой суверенной Украины. Она в любом случае будет пытаться вернуть своё военное и политическое влияние на Украину.

y-grek: Насколько прочной, по-вашему, является власть Путина? Видите ли вы признаки того, что элиты вокруг Путина или спецслужбы готовят ему преемника? И, вообще, досидит ли он у власти до 2030 года?

Дмитрий Снегирёв: Это будет зависеть от физиологических вопросов, а не наличия внутренней оппозиции. Оппозиции в РФ нет.

В частности, мятеж Пригожина был спровоцирован спецслужбами Российской Федерации. Он дал возможность российскому диктатору и российским спецслужбам провести репрессии среди возможной военно-политической оппозиции в стране, в первую очередь, военной. Путин панически боится появления нового Лебедя, Рохлина, поэтому и были приняты превентивные меры.

Мятеж Пригожина не был наступлением на Москву, как это пытаются подать. Это была операция, организованная спецслужбами, которая имела целью уничтожение военно-политической оппозиции. И Пригожин здесь был просто исполнителем, а основной целью был российский генералитет. Например, Суровикин, который сейчас неизвестно где, Попов, который в Сирии. Вспомните и устранение ряда командующих воздушно-десантными войсками, то есть кадровые чистки. Плюс ряд загадочных инцидентов с гибелью российских военных чиновников высшего ранга во время ударов по командно-штабным пунктам (у меня ещё тогда возникали вопросы, потому что речь шла о контролируемой утечке информации о месте пребывания того или иного генерала, после чего были соответствующие удары украинской стороны в момент проведения оперативных совещаний оккупантами).

Кто такой Дмитрий Снегирёв Дмитрий Снегирёв (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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