"Это ослабит действия РФ": эксперт сказал, какой шаг даст Украине преимущество в войне

Возможность бить на несколько сотен километров вглубь территории РФ дала бы Украине возможность ослабить действия оккупантов на украинских территориях.

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Эксперт сказал, какой шаг даст Украине преимущество в войне/ коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Если Украина получит разрешение бить западным оружием по территории страны-агрессора России и будет наносить удары по крайней мере на 300-400 километров, это даст нашему государству преимущество в войне.

Таким образом может удаться серьезно ослабить действия российских оккупантов на территории Украины. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в интервью Главреду.

"Недавно была информация о том, что украинский беспилотник преодолел дистанцию в 1800 километров. Это, конечно, очень много, но если бы мы могли бить на несколько сотен километров (хотя бы на 300-400 километров) вглубь, это бы помогло нам как минимум серьезно ослабить действия РФ на украинской территории", - отметил Рыженко. видео дня

По его словам, если бы Украине удалось наносить удары как максимум на 1500 километров, то украинские военные могли бы доставать до местонахождений аэродромов, которые запускают ракеты по Украине.

Но ситуация стала бы лучше, если бы наше государство могло бы наносить удары по крайней мере на 200-300 километров вглубь территории РФ, чтобы бить по военным объектам в регионах сосредоточения, где готовятся боевые порядки врага.

Кто такой Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти разных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Являлся руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

Позволят ли Украине бить по РФ западным оружием - последние новости

Ранее в Politico сообщили, что Германия "дала добро" на удары ВСУ по России. Как объясняют журналисты, Берлин снял ограничения на применение предоставленного Германией оружия на территории России, но с оговоркой - это должны быть исключительно военные, а не гражданские объекты.

У Байдена отреагировали на инициативу разрешить Украине наносить удары оружием США по РФ. Давление на Белый дом идет со всех сторон, есть шансы на нужное для Украины решение, сказал глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Напомним, у Байдена намекнули, что позволят ВСУ бить по РФ оружием США. Окончательного решения Вашингтон еще не принял. Вопрос находится на рассмотрении.

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