Украине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - Рыженко

Если россиян удастся отвести на такое расстояние, это позволит создать санитарную зону, о которой сейчас говорят сами россияне.

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Удары Украины по территории РФ способны заставить российские войска отойти вглубь территории РФ и уйти из Украины - Рыженко / Главред

Удары ВСУ по территории РФ с течением войны становятся необходимостью. Это понимают и западные партнеры, которые ведут активную дискуссию о предоставлении Украине разрешения использовать западное вооружение для поражения военных объектов внутри страны-агрессора России. В частности, обсуждения такой возможности продолжаются как в США, так и в странах Европы.

В интервью Главреду капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко рассказал, от чего будет зависеть принятие решения, сможет ли Украина доставать до Москвы и при каких условиях россияне будут вынуждены отвести войска из Украины.

В чем, по вашему мнению, заключается главная загвоздка с предоставлением Украине разрешения на применение дальнобойного оружия по территории России - почему Запад медлит с этим решением?

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Ответ очень прост - у политиков стран Запада существуют предостережения, что в случае использования их оружия по территории России, Кремль может вести себя неадекватно и начать серьезную эскалацию с применением ядерного оружия. В принципе, на Западе такой страх присутствует постоянно - стоит вспомнить поставки "Джавелинов" более трех лет назад. Тогда было много опасений, что из-за появления этого оружия в Украине РФ начнет обстрелы. Конечно, в то время никто не говорил о том, что "Джавелины" будут бить по территории России, тогда как сейчас есть оружие, которое может быть применено для ударов по критическим объектам.

То есть главная причина именно в отсутствии политического решения?

Скорее не в отсутствии политического решения, а в опасении политиков. Возможно, это связано с бизнесом, ведь та же Германия не дает ракеты "Таурус" из-за возможного влияния бизнеса на политическую сферу. Тем более, что в Германии присутствует большое российское лобби во многих сферах, от энергоносителей до автопроизводства. Да и россияне подливают масла в огонь своим ИПСО. В частности, Медведев постоянно угрожает превратить Европу в пепел. Но несмотря на это, ситуация меняется, поэтому над этим надо продолжать работать.

Напомню, что опасения возникали относительно всего оружия, которое в течение полномасштабного вторжения передавали Украине - систем Patriot, танков Abrams, артиллерии, самолетов F-16, ракет ATACMS и т.д.. Запад сначала считал, что это невозможно. У него, безусловно, есть свои логические аргументы, однако надо учитывать ту реальность, которую Россия создает в Украине. То есть против страны, которая разделяет западные ценности. Тем более, что и России без помощи Ирана и Китая тоже было бы трудно в плане оружия.

Что, по вашему мнению, может повлиять на предоставление Украине разрешения - есть ли переломный момент, после которого Запад отбросит свои предостережения?

Нужно заниматься адвокацией этого вопроса на политическом уровне. И эксперты, и политики должны убеждать, что нам это нужно. Такие убеждения происходили и по вооружениям, которые мы уже получили. К тому же, для этого нужно использовать такие моменты, как, например, обстрелы Харькова, потому что это открытые бомбардировки Россией гражданских объектов.

Сейчас мы видим, как в США такое разрешение поддерживают и госсекретарь Блинкен, и отдельные сенаторы. Это свидетельствует о том, что вопрос серьезно обсуждается. Германия тоже его обсуждает, хоть пока и говорит "нет". Но когда российские самолеты высыпают десятки ракет, а Украина вынуждена сбивать их дорогими ракетами для Patriot, нельзя быть категоричными в использовании оружия, ведь нужно раз и навсегда уничтожать российские самолеты. Тем более, что в случае падения Украины следующими целями РФ станут Польша и страны Балтии, да и Германия никуда не денется. Поэтому нужно и дальше приводить аргументы европейцам.

Вы сказали, что у Запада есть оружие, которым можно наносить удары по территории РФ. О каком именно оружии идет речь - только ATACMS?

Это и самолеты F-16, и системы Patriot, которые могут сбивать цели над российской территорией. В частности, президент Зеленский недаром упомянул об этих системах ПВО, когда говорил о защите Харькова. Конечно, есть много рисков, однако их использование в текущих условиях не является невозможным.

Кроме того, можно сделать запрос у США перспективных ракет. Кстати, ракетами ATACMS можно бить вблизи Харькова по местам расположения российских группировок (на территории РФ), но сейчас мы этого не делаем. Так же и с HIMARS, которыми можно бить на расстояние в 70 километров и обеспечивать защиту Харькова. Ведь пока Россия непосредственно вблизи украинской границы формирует группировку и ничего не боится.

Если Украина гипотетически получит разрешение на удары западным вооружением по РФ, как далеко мы сможем доставать вглубь России - есть ли критически необходимая для нас дистанция, до которой мы должны доставать, чтобы предупреждать удары оккупантов?

Недавно была информация о том, что украинский беспилотник преодолел дистанцию в 1800 километров.

Это, конечно, очень много, но если бы мы могли бить на несколько сотен километров (хотя бы на 300-400 километров) вглубь, это бы помогло нам как минимум серьезно ослабить действия РФ на украинской территории.

Как максимум - на 1500 километров, то есть до местонахождений аэродромов, которые запускают ракеты по Украине.

То есть до Москвы и дальше?

Москва здесь ни при чем. Я имею в виду военные объекты в регионах сосредоточения, где готовятся боевые порядки. И они расположены недалеко от границы с Украиной, в пределах 200-300 километров.

Как такое разрешение от стран Запада повлияет на ход войны? Не получится ли так, что россияне просто отведут свои войска за пределы дистанции ударов и продолжат обстрелы?

Если РФ отведет войска на 400 километров, то она ничего не сможет сделать. Для них отвод войск на 70 километров уже стал проблемой. Дело в том, что россияне формируют свои отряды вблизи границы, а затем отправляют их "работать" по нам. Пункты управления на расстоянии в 400 километров возможно и будут работать, но от этого будет страдать логистика. Соответственно, и доставка боеприпасов, и эвакуация раненых. Потому что 400 километров автомобильным маршем занимает десять часов. Если россиян удастся отвести на такое расстояние, это позволит создать санитарную зону, о которой сейчас говорят сами россияне. Кроме того, таким образом мы обескровим те группировки, которые сейчас находятся в Украине, поскольку выбьем цепи снабжения и лишим их подкрепления. А это может заставить российские войска отойти вглубь территории РФ и уйти из Украины.

Кто такой Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти различных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Был руководителем рабочей группы международных экспертов по разработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

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