Россия может полностью вывести войска из Украины: эксперт назвал главное условие

Рыженко отметил, что в случае предоставления разрешения Украине наносить удары по РФ, враг примет решение об отводе войск на 400 километров на восток.

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Одно решение стран Запада может заставить Россию отводить войска / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Если страны Запада примут решение предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ, то это в дальнейшем может привести к полному выводу оккупационных войск России с территории Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

По его словам, если РФ отведет войска на 400 километров от фронта во избежание поражения дальнобойным вооружением, она будет бессильна. Даже отвод на 70 километров уже стал для них проблемой.

"Дело в том, что россияне формируют свои отряды вблизи границы, а потом отправляют их "работать" по нам. Пункты управления на расстоянии в 400 километров, возможно, и будут работать, но от этого будет страдать логистика. Соответственно, и поставки боеприпасов, и эвакуация раненых", - сказал эксперт. видео дня

Рыженко отметил, что для того, чтобы проехать автомобильным маршем 400 километров нужно примерно 10 часов. Он добавляет, что отвод россиян на такое расстояние создаст санитарную зону, о которой они сами сейчас говорят.

"Кроме того, таким образом мы обезвредим те группировки, которые сейчас находятся в Украине, поскольку выбьем цепи снабжения и лишим их подкрепления. А это может заставить российские войска отойти вглубь территории РФ и уйти из Украины", - резюмировал Андрей Рыженко.

Кто такой Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти различных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Был руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

Удары по России западным оружием - что известно о позиции стран

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может применять оружие, полученное от Финляндии, для ударов по военным объектам в России. Польша также поддерживает право ВСУ использовать западное оружие против оккупантов на территории РФ. Об этом заявили министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

Администрация Байдена может терпимо относиться к ударам Украины по территории России, адаптируя и корректируя свою позицию в зависимости от ситуации на фронте. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Канцлер Германии Олаф Шольц снял ограничения на использование украинскими военными немецкого оружия по территории России, пишет Politico.

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