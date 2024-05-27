Удары по России западным оружием: премьер Мелони озвучила позицию Италии

По словам Мелони, НАТО следует быть "очень осторожным", но не проявлять слабость.

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Джорджа Мелони выступила против ударов западным оружием по РФ / Коллаж, Главред, фото: Офис президента, ОК Запад

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против применения западного оружия по территории страны-агрессора России. Об этом она сказала в эфире итальянского телевидения 26 мая, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения с применения Украиной западной техники.

По словам Мелони, НАТО следует быть "очень осторожным".

"Я не знаю, почему Столтенберг сказал такие вещи, я думаю, что мы должны быть очень осторожны", – цитирует ее журнал Barron's.

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В то же время премьер Италии признала, что Альянс не должен проявлять слабость.

"Я согласна, что НАТО должно оставаться твердым, а не подавать сигнал о том, что Альянс сдается", - сказала Мелони.

Отметим, не только премьер-министр Италии выступает против применения западного оружия для ударов по территории РФ. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что "военная техника, отправленная Италией", должна "использоваться внутри Украины".

А заместитель премьер-министра и лидер антимигрантской партии "Лига" Маттео Сальвини, выступая на предвыборном митинге в Неаполе, раскритиковал высказывания Столтенберга.

"Этот джентльмен либо просит прощения, либо исправляет свои замечания, либо уходит в отставку", - сказал Сальвини.

Удары по России западным оружием

В Конгрессе США обратились к администрации президента Байдена с просьбой убрать табу для Украины на применение американского оружия по России. Конгрессмены призвали Белый дом поспособствовать тому, чтобы ВСУ могли эффективно защищаться.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал удары Украины по РФ американским оружием. По его словам, Украина должна сама свободно распоряжаться вооружениями так, как ей нужно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пришло время снять ограничения на удары по РФ оружием Запада. По его мнению, такое решение поможет украинским войсками защитить свою границу в Харьковской области.

Украина не может применить оружие Германии по территории агрессора России, поскольку Берлин предоставлял Киеву вооружения с условием, что они не будут использоваться вне украинского государства. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он добавил, что его политика заключается в том, чтобы не допустить "большой войны".

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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