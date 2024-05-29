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США готовы "адаптироваться": Блинкен сделал неожиданное заявление об ударах по РФ

Руслана Заклинская
29 мая 2024, 23:41
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Соединенные Штаты не поддерживали атаки западным оружием по территории РФ, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как защищаться, сказал Энтони Блинкен.
США готовы 'адаптироваться': Блинкен сделал неожиданное заявление об ударах по РФ
США "терпимо" относятся к ударам западным оружием по России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Администрация Байдена может "терпимо" относиться к ударам Украины по территории России. США будут "адаптировать и корректировать" свою позицию в зависимости от ситуации на фронте. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The New York Times.

По его словам, США не поддерживали и не поощряли атаки западным оружием по РФ, но правительство Украины имеет право самостоятельно решать, как защищаться. Блинкен также отметил, что эта позиция США высказывалась и раньше, а правительство "адаптировалось и корректировало позицию по мере необходимости".

На вопрос журналиста, означают ли его слова, что Соединенные Штаты могут поддерживать атаки Украины внутри России, он сказал: "Адаптироваться и корректироваться означает именно это".

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Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, США присылали ВСУ военную помощь, но просили не стрелять из оружия американского производства по территории России из-за опасений эскалации войны.

Запрет на использование западного оружия против РФ - главные новости

Напомним, Украина не может использовать оружие Германии на территории России, поскольку Берлин предоставлял его с условием, что оно будет использоваться только на украинской территории.

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. Также президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право Украины наносить удары по военным объектам на территории России, с которых осуществляются обстрелы.

Как сообщал Главред, США и Германия угрожали прекращением поставок ракет Украине, если она будет использовать западное оружие для ударов по России.

Накануне спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что позиция США относительно применения американского оружия украинскими войсками по территории России не изменилась. Вашингтон "не поощряет" удары за пределами Украины.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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