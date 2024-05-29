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Украина имеет подходящее оружие: в США рассказали, как остановить российские КАБы

Юрий Берендий
29 мая 2024, 05:25
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Полковник ВВС США подчеркнул, что российские оккупанты не имеют достаточного логистического обеспечения для значительного продвижения в Харьковской области.
Украина имеет подходящее оружие: в США рассказали, как остановить российские КАБы
Как остановить российские КАБы - в США назвали эффективный метод / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Чтобы остановить российские управляемые авиабомбы (УАБы ), Украина должна использовать все имеющееся оружие для ударов по территории РФ, в частности системы ATACMS, которые были передачи Украине от США. Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью LIGA.net.

Он также прокомментировал ситуацию в приграничной зоне Харьковской области, где россияне, как и на Донбассе, разрушают все вокруг. Враг превращает украинские населенные пункты в выжженную землю, особенно уничтожая их с помощью КАБов.

"Чтобы Украина смогла остановить КАБы, ей следует бить по территории России всем оружием, которое есть в ее распоряжении. Это включает оружие из США и стран Европы. Системы ATACMS могут прекрасно служить для этой цели", - сказал он.

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Он отметил, что российское военно-политическое командование приняло решение о проведении наступательных действий на Харьковщине по нескольким причинам. Одна из них - они увидели, что территория слабо защищена, а Украина ограничена в использовании боеприпасов и испытывает дефицит живой силы.

"Свой дефицит они пополнили. Географически территория вокруг Волчанска близка к российскому логистическому центру в Белгороде, поэтому им было относительно легко двигаться в направлении Харькова. Сочетание нехватки живой силы и боеприпасов с украинской стороны, а также наличие новых войск и боеприпасов с российской стороны сделало возможным это наступление. Оборона украинской границы должна быть крепче. Россияне почувствовали слабость и ею воспользовались", - подчеркнул эксперт.

Однако, полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон сомневается в том, что российские войска смогут значительно продвинуться вглубь Харьковщины с севера из-за слабой логистики.

"Местами они смогли пробиться на 10-15 км, но пока украинские защитники удерживают их подальше от Харькова. Сам мегаполис находится под постоянной угрозой ударов артиллерии большой и средней дальности, бомбовых и ракетных ударов", - резюмировал он.

Украина имеет подходящее оружие: в США рассказали, как остановить российские КАБы
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главред

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины смогли выбить врага и захватить ряд позиций недавно к северу от Харькова в направлении Липцов. Геолокационные данные показывают, что украинские войска недавно отбили часть территории в полях к северу от этого населенного пункта, говорится в отчете Института изучения войны.

Российские оккупанты активно ведут боевые действия с целью окружения города Купянск на Харьковщине, но Силы обороны Украины прибегают к успешным контратакам и не позволяют врагу закрепиться. Об этом заявил в телемарафоне представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он также отметил, что российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек" для ударов по городу Волчанск в Харьковской области. В то же время оккупанты "полностью застряли" в уличных боях.

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