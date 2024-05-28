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Тяжелые бои на Харьковщине: РФ нацелилась на окружение стратегического города - ВСУ

Юрий Берендий
28 мая 2024, 20:24
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В ВСУ отметили, что целью россиян на Харьковщине было создание так называемой "буферной зоны", однако Силы обороны смогли остановить наступление врага.
Тяжелые бои на Харьковщине: РФ нацелилась на окружение стратегического города - ВСУ
Россияне пытаются окружить стратегический город на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", deepstatemap

Российские оккупанты проводят активные боевые действия с целью окружения города Купянск на Харьковщине, однако Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и не дают врагу закрепиться. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, на Харьковщине российские оккупанты пытаются осуществить продвижение с севера области на восток. В то же время в Донецкой области самыми горячими направлениями являются Купянское, Кураховское и Покровское.

"За последнюю неделю ситуация кардинально не изменилась. Враг не оставляет попыток проводить штурмовые действия и пользуется преимуществом в живой силе и технике, и пытается дойти до своей цели, а цель врага неизменна - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И есть у него определенные намерения относительно Харьковщины. Поэтому на разных направлениях ситуация разная", - рассказал Волошин.

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Он отметил, что за минувшие сутки по всей линии фронта произошло 115 боевых столкновений с врагом, из которых 95 - в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Комментируя ситуацию на Харьковщине, он отметил, что вероятной целью врага на севере области было создание так называемой "буферной зоны", но Силы обороны остановили оккупантов.

"Наши Силы обороны врага остановили, взяли ситуацию под контроль и проводятся наступательные действия. Конечно, кроме севера области российские войска пытаются и, вероятно, имеют целью наступать на восток области, чтобы обойти с востока город Купянск и создать какой-то определенный плацдарм. Впрочем успеха они там не имеют, наши защитники контратакуют", - сообщил спикер.

Он добавил, что с начала суток враг не вел штурмовых действий, но утром 28 мая произошло 10 боевых столкновений.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек" для обстрелов Волчанска в Харьковской области. Также оккупанты "полностью завязли" в уличных боях, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Силы обороны Украины смогли продвинуться к северу от Харькова в направлении Липцов. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска восстановили контроль над частью территории в полях к северу от этого населенного пункта, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупанты на севере Харьковской области не смогли выполнить задачу Путина по созданию так называемой буферной зоны. Им не удается продвинуться ни к Липцам, ни в районе Волчанска. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

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