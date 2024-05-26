УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сможет ли Путин "взять" Харьков: журналист оценил риски

Анна Ярославская
26 мая 2024, 05:53
34
Оккупационная армия может захватить Харьков только в виде какой-то руинизированной территории, сровняв город с землёй.
Александр Сотник, Путин, оккупанты
Александр Сотник оценил риск захвата Харькова оккупантами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, сайт Кремля

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник считает, что у российской оккупационной армии не хватит сил для того, чтобы захватить Харьков.

По его словам, сейчас страна-агрессор РФ собрала на границе с Украиной 50 тысяч солдат.

"Но даже если Россия соберёт 500 тысяч, они не возьмут Харьков, потому что это невозможно. Для этого нужно 1,5-2 миллиона, но Путин сейчас их нигде не наберёт", - сказал Сотник в интервью Главреду.

Он добавил, то армия РФ может как угодно "мочить" Харьков и закидывать Сумы КАБами - "брать города ей нечем".

Сотник считает, что оккупационная армия может взять Харьков только в виде какой-то руинизированной территории, сровняв город с землёй.

"Но разве это взятие? Впрочем, "русский мир" захватывает именно территории. Оккупанты сами признают, что берут не города, а территории, а потом сами решают, захотят ли они там что-то отстраивать", - добавил он.

Смотрите видео интервью Александра Сотника:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьков - последние новости

Российские войска начали наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. Владимир Зеленский отметил, что это была лишь первая волна вражеского наступления.

Российские оккупанты пока не достигли целей, которые были поставлены во время начала активных боевых действий на севере Харьковщины. Пограничные наступательные операции РФ пока не являются наступлением врага на Харьков. Об этом 23 мая сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Как пишет The New York Times, российским оккупантам не хватает войск для захвата Харьков, но возможно армия РФ сможет продвинуться на расстояние артиллерийского огня, что приведет к еще большему потоку беженцев. В то же время, украинские войска применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Александр Сотник война России и Украины
Реклама

Главное за день

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

03:37 Украина
РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

01:00 Украина
"Работники и посетители": следователи назвали количество пропавших без вести в Харькове

"Работники и посетители": следователи назвали количество пропавших без вести в Харькове

00:19 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сегодня 26 мая: Львам - большая возможность, Скорпионам - будет везти на каждом шагу 7239

Гороскоп на сегодня 26 мая: Львам - большая возможность, Скорпионам - будет везти на каждом шагу

Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля 4221

Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится 2943

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

РФ готовит удар тактическим оружием: Сотник раскрыл, какие последствия могут ждать Путина 2641

РФ готовит удар тактическим оружием: Сотник раскрыл, какие последствия могут ждать Путина

Последние новости

05:53

Сможет ли Путин "взять" Харьков: журналист оценил риски

04:10

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

03:37

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

03:30

Нужен всего один продукт: 4 шага, чтобы отбелить одежду от желтизны

02:20

4 запрета, которые нельзя нарушать 26 мая: важные приметы дня

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
01:30

"Европа поможет живой силой": неожиданный сценарий переброски войск в Украину

01:00

РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

00:19

"Работники и посетители": следователи назвали количество пропавших без вести в ХарьковеФотоВидео

25 мая, суббота
23:57

Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину и раскрыл детали

Реклама
23:55

Российский оккупант-музыкант свалился с инсультом на фронте

23:17

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты жалуются на атаку

23:15

Полиция задержала популярную американскую певицу за наркотики

22:40

Невозможность переговоров с Путиныммнение

22:32

Летели бить по Харькову: РФ сбросила бомбу у Белгорода – неожиданные детали

22:22

США угрожают РФ "уничтожением всех позиций" в случае применения "ядерки" - МИД Польши

21:42

Есть два способа: Кулеба назвал, как Запад может предотвратить удары по Харькову

21:02

Россияне четвертый раз за день обстреляли Харьков: ударили по жилой застройкеФотоВидео

20:51

"Мирное предложение Путина": в ОП жестко отреагировали на удар РФ по Харькову

20:43

Ты сама справляешься: муж Ефросининой, на фоне слухов о разводе, обратился к ведущей

20:21

Сколько в Украине будут применять графики отключения света: в ДТЭК ответили

Реклама
19:41

"Все сыпалось": электрик спас людей из Эпицентра в Харькове и рассказал о взрывахВидео

19:32

"Снят" и "исключен с военного учета": юрист пояснил большую разницу в понятиях

19:03

Будут ли выключать свет украинцам 26 мая: "Укрэнерго" дало положительный прогноз

18:40

Комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя

18:25

"Это - проявление безумия": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по ХарьковуФотоВидео

17:57

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

17:43

ВСУ остановили штурм РФ и выбивают врага на Харьковщине: названо направление

16:41

"Штурмовик догорает в степях": уничтожение Су-25 РФ на востоке попало на видеоВидео

16:38

РФ ударила по строительному гипермаркету Харькова: есть жертвы и много пострадавшихФотоВидео

16:24

Почему в унитазе постоянно течет вода: простые и дешевые способы исправить проблему

16:17

Она теряет: подруга Пугачевой раскрыла тайну голоса певицы

16:10

"Умеешь читать - найди вывод": Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности

15:56

Загадка для самых сообразительных: только настоящие детективы найдут число 1 за 10 секунд

15:14

ВСУ "перемололи" десятки россиян и улучшили положение на юге: названо направление

15:06

От Путина: Орбакайте молит высшие силы защитить ее от "зла"

15:02

Ароматный напиток прямо с огорода: топ-3 растений для чайной клумбыВидео

14:49

"8 россиян к 1 украинцу": Зеленский рассказал о потерях во время прорыва РФ на Харьковщине

14:18

"Самый неадекватный враг за 100 лет": Зеленский жестко высказался о Путине

14:17

Избавит от болезней и продлит молодость: что можно сделать из лепестков пиона

14:09

В Эстонии заявили о размещении войск в Украине: решение должен принять парламент

Реклама
13:58

В Украине хотят блокировать счета за активные переводы скарты на карту: что произошло

13:47

Дождей с грозами станет больше: синоптик предупредила об опасной погоде

13:46

Церковный праздник 26 мая: что категорически запрещено делать в этот день

13:08

Повестка на работе: юрист пояснил, как работодателей могут наказывать за нарушение

12:44

У Кейт Миддлтон рак: телеграмм-канал опубликовал фото принцессы из больницы

12:20

Премьер Шмыгаль поручил Одесской ОГА экстренно ликвидировать техногенно-экологическую угрозу

12:04

Две подкормки заставят цвести денежное дерево: как приготовить удобрение для толстянкиВидео

12:00

НАТО может задействовать 5 статью о коллективной обороне: генсек Альянса назвал условие

11:56

"Он не уклонист": бывшая жена Потапа вспомнила о семье и о нем

11:20

Почему нельзя говорить "творог": украинцам назвали самую распространенную ошибкуВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять