Сможет ли Путин "взять" Харьков: журналист оценил риски

Оккупационная армия может захватить Харьков только в виде какой-то руинизированной территории, сровняв город с землёй.

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Александр Сотник оценил риск захвата Харькова оккупантами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, сайт Кремля

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник считает, что у российской оккупационной армии не хватит сил для того, чтобы захватить Харьков.

По его словам, сейчас страна-агрессор РФ собрала на границе с Украиной 50 тысяч солдат.

"Но даже если Россия соберёт 500 тысяч, они не возьмут Харьков, потому что это невозможно. Для этого нужно 1,5-2 миллиона, но Путин сейчас их нигде не наберёт", - сказал Сотник в интервью Главреду.

Он добавил, то армия РФ может как угодно "мочить" Харьков и закидывать Сумы КАБами - "брать города ей нечем".

Сотник считает, что оккупационная армия может взять Харьков только в виде какой-то руинизированной территории, сровняв город с землёй.

"Но разве это взятие? Впрочем, "русский мир" захватывает именно территории. Оккупанты сами признают, что берут не города, а территории, а потом сами решают, захотят ли они там что-то отстраивать", - добавил он.

Смотрите видео интервью Александра Сотника:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьков - последние новости

Российские войска начали наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. Владимир Зеленский отметил, что это была лишь первая волна вражеского наступления.

Российские оккупанты пока не достигли целей, которые были поставлены во время начала активных боевых действий на севере Харьковщины. Пограничные наступательные операции РФ пока не являются наступлением врага на Харьков. Об этом 23 мая сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Как пишет The New York Times, российским оккупантам не хватает войск для захвата Харьков, но возможно армия РФ сможет продвинуться на расстояние артиллерийского огня, что приведет к еще большему потоку беженцев. В то же время, украинские войска применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.

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