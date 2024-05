ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует у Купянска – ISW

Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в направлении Липцев.

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно отвоевали часть территории в полях севернее этого населенного пункта, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что по словам российских военных пропагандистов оккупанты якобы продвинулись к северу от Липцев на глубину до 500 метров, в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

В свою очередь враг продолжает атаковать вблизи Липцев и Терновой, на международной границе между Липцами и Волчанском. Российские войска продолжили атаки северо-восточнее Харькова в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В свою очередь украинские войска сохраняют присутствие на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска на северном берегу реки Волча, добавили в ISW.

Ранее Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, наступление войск РФ на севере Харьковской области проваливается, считают в разведке Минобороны Великобритании. Как полагают аналитик, враг не смог создать "буферную зону" и вряд ли способен достичь серьезных прорывов в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, бойцы ВСУ готовы уничтожать установки, которыми войска России бьют по Харькову, считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты и другие страны-партнеры сняли свое табу на удары иностранным оружием по территории РФ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.