Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Агутин и Варум теперь могут стать частыми гостями у своей дочери.

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Агутин и Варум ждут изменения в семье / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

Почему Агутин решил купить еще одну квартиру

Какие перемены ждут его

Российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, сообщил об изменениях в своей семье.

В частности, как пишут российские пропагандисты, внебрачная дочь Агутина Полина вышла замуж. Минувшей весной музыкант сообщил, что купил Полине апартаменты. Правда, в какой стране находится эта недвижимость, артист не стал уточнять.

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Агутин и его дочери / Фото КП

Известно, что дочь Агутина давно не живет в террористической России. Еще несколько лет назад молодая женщина поступила в Институт Святого Иосифа и окончила юридический факультет в Ницце.

В университете она и встретила свою вторую половину. Ее любимый мужчина - француз арабского происхождения Жуан.

Старшая дочь выходит замуж / Фото РБК

К слову, вторая дочь Агутина и Варум живет в Майами, США. Она также не собирается строить свою жизнь в скрепной России.

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Главред ранее писал о том, что Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.

Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".

Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.

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Кто такой Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.

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