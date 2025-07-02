Что нельзя выбрасывать в мусорку 3 июля: строгие приметы и запреты

Что можно делать 3 июля. Приметы, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 3 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много паутины

Что нужно купить в этот день

Что нельзя выбрасывать 3 июля

3 июля церковь почитает память святителя Анатолия. Как сообщает Главред, он посвятил свою жизнь служению Церкви. В диаконы его рукоположил святой Кирилл Александрийский. В те времена ходила новая ересь.

Анатолий не поддерживал ересь. Он восстанавливал чистоту вероучения и созвал Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне. Там утвердили догмат о божественном и человеческом естествах Христа.

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Что можно делать 3 июля

В этот день нужно помолиться. У святого просили здоровья.

В этот день нужно освятить зерно мака. Считается, что это станет оберегом от нечистой силы и принесет благополучие.

В этот день можно покупать домашнюю птицу и ухаживать за ней.

В этот день нужно собрать лечебные травы и засушить их. Их нужно собирать ранним утром с капельками росы.

В этот день

Что нельзя делать 3 июля

1. Нельзя 3 июля начинать никаких важных дел. Иначе ваши планы не сбудутся.

2. Нельзя 3 июля сажать что-либо на огороде или в саду. Считается, что тогда посевы плохо приживутся или засохнут.

3. Нельзя 3 июля давать деньги в долг. Вы можете не вернуть эти деньги.

4. Нельзя 3 июля ругаться и ссориться. Это может притянуть проблемы.

5. Нельзя 3 июля выбрасывать пищевые отходы в мусорное ведро. Лучше отдать их птицам или животным. Иначе это отпугнет благополучие.

Приметы 3 июля

Если в этот день на деревьях много паутины с пауками, то в ближайшие дни не будет дождя.

Если в этот день низко летают ласточки и стрижи, то будет мокрая погода.

Если в этот день много комаров и мошек, то будет жаркая неделя.

Если в этот день в колодцах убывает вода, то будет сильная жара.

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