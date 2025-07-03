Что нельзя одалживать 4 июля: приметы, которые нельзя нарушать

Что можно делать 4 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неудач.

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Что нельзя делать 4 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Что нужно приготовить в этот день

Что нельзя одалживать 4 июля

4 июля церковь почитает память святителя Андрея. Как сообщает Главред, до 7 лет он был немой. В какой-то день родители привели его на первое причастие и произошло чудо - мальчик заговорил. С детства Андрей изучал Священное Писание и богословские науки, а в 14 лет принял монашеский постриг в Иерусалиме.

После Четвертого Вселенского Собора Андрей отправился в Константинополь, где стал архидиаконом в храме Святой Софии. Вскоре он стал архиепископом Крита.

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Что можно делать 4 июля

В этот день нужно помолиться. У святого просят исцеления от немоты и прощения грехов.

В этот день нужно приготовить овсяную кашу. Это укрепит здоровье всей семьи.

Что нельзя делать 4 июля

1. Нельзя 4 июля одалживать деньги. Иначе от вас уйдет благополучие.

2. Нельзя 4 июля начинать важные дела до обеда. Считается, что вы можете столкнуться с неудачами.

3. Нельзя 4 июля ссориться с родными. Это нарушит гармонию, а конфликты затянутся надолго.

Приметы 4 июля

Если в этот день туман, то в ближайшие дни будет дождь.

Если в этот день громко поют птицы, то лето будет теплым.

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай.

Если в этот день много ягод в лесу, то зима будет суровой.

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