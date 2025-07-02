Поздравления с днем рождения подруге - красивые слова и прикольные картинки

День рождения подруги – один из самых радостных праздников. Дорогому человеку будет приятно получить сердечное поздравление с днем рождения, которое поднимет настроение с самого утра.
Поздравить подругу можно отправив стильные картинки с днем рождения из подборки Главреда.
Поздравления с днем рождения подруге стихи
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаю я красивой быть
И ни секунды не грустить!
С тобой не первый день знакомы,
Друг друга знаем от и до.
И радостью с тобой делились,
И вдруг нагрянувшей нуждой.
Не просто ты моя подруга,
А очень близкий человек.
И верю, что душой и сердцем
Мы связаны с тобой навек.
Будь всегда самой красивой,
Доброй, милой, терпеливой,
Самой яркой, молодой,
И конечно, будь собой!
Поздравления с днем рождения подруге в прозе
Дорогая моя, желаю тебе сегодня от души "напраздноваться". Ведь не каждый день становится днем, когда тебе все можно. Помни, сегодня звезды расположены в созвездии "отдыхай и празднуй". Так пусть же все, что ты сегодня загадаешь обязательно воплотиться в жизнь!
С днем рождения, подружка! Зажигательного тебе настроения, причудливых надежд и желаний, возвышенного полёта, не только фантазий, но и личных амбиций. Пусть каждый твой день будет чем-то особенным и многогранным, немного бесшабашным и воздушным, как и ты. Лёгкой жизни, и наслаждайся ею, покоряй вершины так, как ты умеешь. Будь счастлива — это главное и пусть всё будет замечательно!
Моя дорогая красотка, пускай любимый тебя носит на руках, жизнь одаривает приятными подарками, а удача сопровождает тебя всегда и во всем! Будь счастлива и наполняй свою жизнь красочными событиями, восхитительными путешествиями и желанными покупками!
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