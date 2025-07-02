Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Поздравления с днем рождения подруге - красивые слова и прикольные картинки

Сергей Кущ
2 июля 2025, 20:30
28
Поздравить подругу можно отправив стильные картинки с днем рождения из подборки Главреда.
Поздравления с днем рождения подруге
Поздравления с днем рождения подруге / Фото: Главред

День рождения подруги – один из самых радостных праздников. Дорогому человеку будет приятно получить сердечное поздравление с днем рождения, которое поднимет настроение с самого утра.

Поздравить подругу можно отправив стильные картинки с днем рождения из подборки Главреда.

Поздравления с днем рождения подруге стихи

Танцуй, гуляй и веселись,

видео дня

Пусть мимо не проходит жизнь.

В любви купайся, будь собой

И просто следуй за мечтой.

Пусть твой звучит веселый смех,

В делах пусть ждет тебя успех.

Желаю я красивой быть

И ни секунды не грустить!

Поздравления с днем рождения подруге картинки
Поздравления с днем рождения подруге картинки / Фото: Главред

С тобой не первый день знакомы,

Друг друга знаем от и до.

И радостью с тобой делились,

И вдруг нагрянувшей нуждой.

Не просто ты моя подруга,

А очень близкий человек.

И верю, что душой и сердцем

Мы связаны с тобой навек.

Поздравления с днем рождения подруге открытки
Поздравления с днем рождения подруге открытки / Фото: Главред

Будь всегда самой красивой,

Доброй, милой, терпеливой,

Самой яркой, молодой,

И конечно, будь собой!

Поздравления с днем рождения подруге в прозе

Дорогая моя, желаю тебе сегодня от души "напраздноваться". Ведь не каждый день становится днем, когда тебе все можно. Помни, сегодня звезды расположены в созвездии "отдыхай и празднуй". Так пусть же все, что ты сегодня загадаешь обязательно воплотиться в жизнь!

Поздравления с днем рождения подруге красивые
Поздравления с днем рождения подруге красивые / Фото: Главред

С днем рождения, подружка! Зажигательного тебе настроения, причудливых надежд и желаний, возвышенного полёта, не только фантазий, но и личных амбиций. Пусть каждый твой день будет чем-то особенным и многогранным, немного бесшабашным и воздушным, как и ты. Лёгкой жизни, и наслаждайся ею, покоряй вершины так, как ты умеешь. Будь счастлива — это главное и пусть всё будет замечательно!

Поздравления с днем рождения подруге своими словами
Поздравления с днем рождения подруге своими словами / Фото: Главред

Моя дорогая красотка, пускай любимый тебя носит на руках, жизнь одаривает приятными подарками, а удача сопровождает тебя всегда и во всем! Будь счастлива и наполняй свою жизнь красочными событиями, восхитительными путешествиями и желанными покупками!

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

день рождения интересные новости Поздравления
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства Онуфрия

"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства Онуфрия

21:08Украина
Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывы

Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывы

20:03Украина
Приостановление поставок оружия США для Украины: Зеленский указал на важный момент

Приостановление поставок оружия США для Украины: Зеленский указал на важный момент

19:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит РФ за удар по Гуляйполю

Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит РФ за удар по Гуляйполю

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:37

Самая полезная ягода для кишечника: кому и сколько ее можно есть

21:30

Кто стоит за уменьшением помощи Украине: нардеп сделал жесткое заявление

21:08

"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства ОнуфрияВидео

20:43

Секреты предков: как украинцы строили дома, которые выдерживали испытание временемВидео

20:30

Поздравления с днем рождения подруге - красивые слова и прикольные картинки

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
20:11

Сон успешных и знаменитых: Наполеон спал 4 часа, а Дали вообще не смыкал глаз

20:05

Взорваны цеха по выпуску дронов: в Сети узнали детали прилетов по заводу в РФ

20:03

Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывыВидео

19:48

Приостановление поставок оружия США для Украины: Зеленский указал на важный момент

Реклама
19:40

Украину накрывает невыносимая жара: где температура воздуха будет почти +40

19:22

Неожиданная "амнистия" для Кремля: кого "случайно" США вывела из-под санкций

19:20

Полковника взорвали дальнобойной ракетой: детали ликвидации топ-офицера РФ

19:16

Что нельзя выбрасывать в мусорку 3 июля: строгие приметы и запреты

18:57

Рэперу P. Diddy вынесли приговор: ему грозит до 10 лет тюрьмы

18:48

Генсек НАТО Марк Рютте высмеял Лаврова и вспомнил Иисуса Христа - что произошло

18:35

На дорогах проводят проверки: за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи

18:12

Гороскоп на завтра 3 июля: Ракам - серьезная проблема, Весам - важная встреча

18:12

"США выходят из войны": СМИ о последствиях приостановки поставок оружия Украине

17:59

"Ели снег и били свои": ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказалВидео

17:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с упаковщицей грибов за 23 сек

Реклама
17:20

Семья будет просить приготовить снова и снова: рецепт драников с мясом за 10 минут

17:18

Войска из КНДР могут бросить на фронт: раскрыт неожиданный прогноз

17:07

США приостановили поставки оружия Украине: у Путина обрадовались

17:04

Рейтинг странных имен из СССР, которые реально давали детям - звучит как шуткаВидео

16:59

Кузю из "Универа" приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией

16:49

"Медовый месяц" пошел на пользу: Галкин показал, как Пугачева выглядит сейчас

16:40

"Семь часов в больнице": дочь Валерии госпитализировали после громкого банкета

16:26

В Украине на исходе запасы ракет ПВО из США: в Bild узнали опасные сроки

16:12

Очень тяжелое состояние: Пугачевой в РФ заочно поставили диагноз

15:43

РФ может бросить на фронт против Украины 30 тысяч иностранцев - СМИ раскрыли детали

15:38

Почему в Бразилии говорят на португальском языке – это началось сотни лет назад

15:37

Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия: в СБУ обнародовали причину

15:37

Со светлой скорбью: брат покойной Леди Ди поделился редким фото принцессы

15:32

Украина вернула России тела, переданные во время репатриации: в чем причина

15:20

Розы нужно поливать в одно время суток: что надо знать, чтобы не угробить цветыВидео

14:45

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

14:36

Дочь Тони Матвиенко прокомментировала избиение матери

14:34

Действительно ли США прекратили поставки оружия и что будет делать дальше Украина

14:22

Самое доступное для украинцев мясо становится роскошью: магазины переписали цены

14:11

Консервация огурцов в 2025 году: какими будут цены на любимый овощ в Украине

Реклама
13:51

Почему 3 июля нельзя шить и вязать: какой церковный праздник

13:21

Всегда позволять собакам сидеть на диване нельзя: кинолог предупредил хозяевВидео

13:12

Через два года после развода: лидер Без Обмежень сообщил о помолвке

13:06

Войска РФ "засветились" с триколором на Днепропетровщине - в Генштабе сделали заявление

13:05

Ученые вживили мышам человеческий "ген языка": результаты поразили

12:46

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

12:33

Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

12:27

РФ давит на двух фронтах: в AP назвали лучший сценарий для Украины в войне

12:21

Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

12:14

Ветер утихнет, а температура поднимется до +38: когда Украину накроет жара

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять