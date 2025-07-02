Поздравления с днем рождения подруге - красивые слова и прикольные картинки

Поздравить подругу можно отправив стильные картинки с днем рождения из подборки Главреда.

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Поздравления с днем рождения подруге / Фото: Главред

День рождения подруги – один из самых радостных праздников. Дорогому человеку будет приятно получить сердечное поздравление с днем рождения, которое поднимет настроение с самого утра.

Поздравить подругу можно отправив стильные картинки с днем рождения из подборки Главреда.

Поздравления с днем рождения подруге стихи

Танцуй, гуляй и веселись,

видео дня

Пусть мимо не проходит жизнь.

В любви купайся, будь собой

И просто следуй за мечтой.

Пусть твой звучит веселый смех,

В делах пусть ждет тебя успех.

Желаю я красивой быть

И ни секунды не грустить!

Поздравления с днем рождения подруге картинки / Фото: Главред

С тобой не первый день знакомы,

Друг друга знаем от и до.

И радостью с тобой делились,

И вдруг нагрянувшей нуждой.

Не просто ты моя подруга,

А очень близкий человек.

И верю, что душой и сердцем

Мы связаны с тобой навек.

Поздравления с днем рождения подруге открытки / Фото: Главред

Будь всегда самой красивой,

Доброй, милой, терпеливой,

Самой яркой, молодой,

И конечно, будь собой!

Поздравления с днем рождения подруге в прозе

Дорогая моя, желаю тебе сегодня от души "напраздноваться". Ведь не каждый день становится днем, когда тебе все можно. Помни, сегодня звезды расположены в созвездии "отдыхай и празднуй". Так пусть же все, что ты сегодня загадаешь обязательно воплотиться в жизнь!

Поздравления с днем рождения подруге красивые / Фото: Главред

С днем рождения, подружка! Зажигательного тебе настроения, причудливых надежд и желаний, возвышенного полёта, не только фантазий, но и личных амбиций. Пусть каждый твой день будет чем-то особенным и многогранным, немного бесшабашным и воздушным, как и ты. Лёгкой жизни, и наслаждайся ею, покоряй вершины так, как ты умеешь. Будь счастлива — это главное и пусть всё будет замечательно!

Поздравления с днем рождения подруге своими словами / Фото: Главред

Моя дорогая красотка, пускай любимый тебя носит на руках, жизнь одаривает приятными подарками, а удача сопровождает тебя всегда и во всем! Будь счастлива и наполняй свою жизнь красочными событиями, восхитительными путешествиями и желанными покупками!

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