Украину накрывает невыносимая жара: где температура воздуха будет почти +40

Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 3 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 3 июля

Когда температура воздуха повысится до +36 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 3 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на Украину надвигается жара. 3 июля температура воздуха повысится до 27-32 градусов тепла. В восточных областях будут грозовые дожди. В Киеве температура воздуха повысится до +30 градусов.

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4 июля станет еще жарче. 5-6 июля температура воздуха станет более свежей, но 7-8 июля влупит снова жара. Зато 9 июля жара ослабнет.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля / фото: ventusky

Погода 3 июля

В Украине 3 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди в юго-восточных и восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на западе и юге страны до 33°, в восточных областях 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 3 июля в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +16...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +11...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля / фото: meteoprog

Погода 3 июля в Киеве

В Киеве 3 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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