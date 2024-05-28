Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова

Российский диктатор угрожает расширить "санитарную зону" в случае снятия запрета на удары западным оружием по России.

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Путин снова угрожает ядерным оружием / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ГСЧС Харьковской области

Российский диктатор Владимир Путин, окончательно утративший легитимность весной 2024 года после фальсифицирования выборов в РФ, весьма эмоционально отреагировал на призыв Йенса Столтенберга разрешить Украине бить по России западным вооружением.

В своем выступлении российским пропагандистам во вторник, 28 мая, Путин начал цинично оправдывать уничтожение Харьковской области - в его воображении оккупанты сейчас занимаются якобы "формированием зоны безопасности или санитарной зоны".

В данном контексте Путин, цитируют диктатора пропагандисты, пригрозил Западу расширением "санитарной зоны" в случае использование дальнобойного вооружения по территории уже самой РФ.

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В частности, Путин назвал "плодами" творчества ВСУ террористические обстрелы русскими войсками Харькова и области.

"То же самое ("формирование" так называемой санитарной зоны, - Главред) может случиться в случае применения высокоточного оружия большой дальности (по территории России, - Главред)", - пригрозил самопровозглашенный президент страны-агрессора.

Затем Путин добавил, что "дальнейшая эскалация" может привести к "серьезным последствиям". Российский диктатор намекнул якобы на готовность РФ к ядерному ответу по Европе.

"Если эти "серьезные последствия" будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений", - осмелел Путин.

Путин оправдывает удары по Харьковщине - смотрите видео:

Санитарная зона и наступление РФ на Харьков - главное

Еще до начала активных наступательных операций ВС РФ в Харьковской области Путин неоднократно угрожал Украине созданием на северо-востоке "санитарной зоны" из-за якобы обстрелов Белгородской области.

В мае страна-агрессор пошла в новое наступление, прорвав оборону ВСУ на границе Харьковской области. В настоящее время бои продолжаются как в пригороде Волчанска, так и в самом городе. Однако украинской армии в условиях дефицита боеприпасов удалось взять ситуацию под контроль.

Параллельно Россия ежедневно наносит террористические удары по центру Харькова. Всего за месяца по подсчетам Зеленского, РФ выпустила до 3,2 тыс. КАБов по прифронтовой зоне, в том числе по Харьковщине.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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