Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

Наибольшей проблемой, с которой сталкиваются Силы обороны Украины, является активное применение российскими оккупантами на поле боя корректируемых авиационных бомб, заявил президент Владимир Зеленский.
Как подчеркнул он в ходе визита в Испанию, только за месяц Россия применила на фронте более 3 тысяч КАБов. При этом в следующем месяце ожидается применение 3,5 тысяч КАБов.
"В этом месяце – 3200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Любой человек, какую подготовку она не имела, какая бы защита у него ни была, не может выдержать. И как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет в ПВО, чтобы их остановить", - говорит глава государства.
Вместе с тем он отметил, что Украине необходимо дополнительно 7 систем ЗРК Patriot, из которых две системы ПВО должны защищать Харьков.
"Если у вас есть Patriot, эти самолеты не могут подлетать так близко к гражданским городам. Поэтому нам нужны эти системы соответствующего качества и количества", - пояснил он.
Президент обратил внимание на то, что необходимо не дать России использовать тысячи КАБ в войне с Украиной.
Что такое КАБ?
КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.
Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
Испания предоставит Украине поддержку на $1 млрд
В свою очередь премьер Испании Педро Санчес сказал, что официальный Мадрид продолжает работать над поставками для Украины систем ПВО. Речь идет о платформах для запуска.
Санчес уточнил, что "это противовоздушная оборона, для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуру, города, которые продолжают страдать от атак, как это произошло в эти выходные в Харькове".
Он также отметил, что Испания окажет поддержку Украине в 1 млрд евро в год согласно подписанному в понедельник в Мадриде соглашению в сфере безопасности.
Усиление ПВО Украины - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Германия как глава коалиции по ПВО инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире батарей Patriot и других систем ПВО, рассказал Дмитрий Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.
Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.
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