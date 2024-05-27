УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

Алексей Тесля
27 мая 2024, 16:02
56
Только за месяц Россия применила на фронте более трех тысяч КАБов, сообщил президент.
Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте
Владимир Зеленский призвал усилить ПВО Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Наибольшей проблемой, с которой сталкиваются Силы обороны Украины, является активное применение российскими оккупантами на поле боя корректируемых авиационных бомб, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе визита в Испанию, только за месяц Россия применила на фронте более 3 тысяч КАБов. При этом в следующем месяце ожидается применение 3,5 тысяч КАБов.

"В этом месяце – 3200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Любой человек, какую подготовку она не имела, какая бы защита у него ни была, не может выдержать. И как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет в ПВО, чтобы их остановить", - говорит глава государства.

видео дня

Вместе с тем он отметил, что Украине необходимо дополнительно 7 систем ЗРК Patriot, из которых две системы ПВО должны защищать Харьков.

"Если у вас есть Patriot, эти самолеты не могут подлетать так близко к гражданским городам. Поэтому нам нужны эти системы соответствующего качества и количества", - пояснил он.

Президент обратил внимание на то, что необходимо не дать России использовать тысячи КАБ в войне с Украиной.

Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Испания предоставит Украине поддержку на $1 млрд

В свою очередь премьер Испании Педро Санчес сказал, что официальный Мадрид продолжает работать над поставками для Украины систем ПВО. Речь идет о платформах для запуска.

Санчес уточнил, что "это противовоздушная оборона, для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуру, города, которые продолжают страдать от атак, как это произошло в эти выходные в Харькове".

Он также отметил, что Испания окажет поддержку Украине в 1 млрд евро в год согласно подписанному в понедельник в Мадриде соглашению в сфере безопасности.

Усиление ПВО Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Германия как глава коалиции по ПВО инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире батарей Patriot и других систем ПВО, рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.

Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО Владимир Зеленский ЗРК Patriot
Реклама

Главное за день

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15 Украина
Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

17:00 Украина
Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Нет Олега Винника : вскрылась правда о сбежавшем артисте 12931

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера 9425

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность 3645

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

Чего добилась Россия терактом в Харькове 3094

Чего добилась Россия терактом в Харькове

Последние новости

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФ

17:15

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15

Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

17:00

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

16:48

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - ЧерникПутину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник
16:38

Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

16:33

5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

16:23

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:11

Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

Реклама
16:02

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

15:56

Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

15:42

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

15:28

Заметить ошибку за 5 секунд смогут единицы: сложная загадка для сообразительных

15:24

"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

15:23

В США расстреляли попуярного молодого актера

15:17

Угроза наступления РФ на севере: враг забрасывает ДРГ и обстреливает две области

15:12

Финансовый гороскоп на июнь: Девам - отдавать долги, Ракам - расходы

15:04

Военный эксперт пояснил, побоится ли Запад массово поставлять Киеву ATACMS и Taurus

14:58

Когда Украина получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии: в МИД назвали месяц

14:20

"Трудно без семьи": Тодоренко бросила детей и страдает по этому поводу

Реклама
14:13

Есть эффективное применение: почему хитрые дачники никогда не выбрасывают кофейную гущу

14:11

Когда военнообязанные должны повторно обновить данные: объяснение Минобороны

13:50

Зеленский прибыл в Испанию и раскрыл детали предстоящих переговоров: что известно

13:47

У разведенной Камалии психологические проблемы - что происходит с певицей

13:23

Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг сделал решительное заявление

13:19

НАТО нужно две недели, чтобы помочь Польши или Румынии в случае атаки РФ - Ходжес

13:13

РФ имеет силы для наступления на новом направлении: комбат раскрыл возможности врага

12:33

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

12:24

Я пытаюсь выжить: сильно похудевшая голливудская актриса рассказала о проблемах со здоровьем

12:15

НАТО может закрыть небо над Западом Украины: СМИ раскрыли детали

12:08

"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

12:01

Украинцам могут чаще выключать свет: почему новые тарифы усложнят ситуацию

11:59

Тоня Матвиенко призналась, что просила у Вакарчука после смерти мамы

11:50

Что Путин сказал Шольцу накануне вторжения в Украину: канцлер раскрыл подробности

11:40

Перешли в наступление и выбили оккупантов: ВСУ продвинулись вперед на Харьковщине - ISW

11:07

Церковный праздник 28 мая: что категорически запрещено делать на святого Никиту

11:07

Путинист Евгений Петросян вышел в люди с новой спутницей - детали

11:01

Тонны пыли из Азии и жара: синоптики предупредили украинцев о переменчивой погоде

11:01

Огромная цифра: Шольц назвал ежемесячные потери РФ в войне против Украины

10:58

Россияне захватили около 60% Красногоровки: в Bild назвали села, которые потеряли ВСУ

Реклама
10:39

Гороскоп на июнь 2024: Водолеям - страсть, Тельцам - трансформация

10:33

РФ проводит диверсии по всей Европе: хочет остановить поставки оружия Украине - NYT

10:31

Испания выделит Украине беспрецедентный пакет помощи на 1,1 млрд евро: что в него войдет

10:19

Китайский гороскоп на завтра 28 мая: Крысам - несчастный случай, Быки - будьте осторожны

10:19

РФ наращивает силы на Запорожье: перебрасывает десятки единиц военной техникиВидео

10:02

Как с помощью "Оберіга" будут искать уклонистов: в ТЦК рассказали подробности

09:30

Дрон ГУР пролетел рекордное расстояние и атаковал вражескую РЛС в Орске – СМИ

09:24

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

09:00

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

08:58

Удары по России западным оружием: премьер Мелони озвучила позицию Италии

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять