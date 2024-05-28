Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске

В ВСУ отметили, что в ходе боев за Волчанск россияне несут значительные потери, большая часть города остается под контролем Сил обороны.

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Россияне уничтожают Волчанск термобарическими боеприпасами / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 4 отдельная танковая бригада, deepststemap

Российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек" для ударов по городу Волчанск в Харьковской области. В то же время оккупанты "полностью завязли" в уличных боях. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии для LIGA.net.

Волошин отметил, что враг пытается продолжать штурмовать Волчанск и не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями. В то же время, он подчеркнул, что большую часть Волчанска контролируют Силы обороны.

По словам Волошина, российские силы сочетают наземные штурмы с авиационными ударами, чтобы достичь успеха, а также используют тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Солнцепек", чтобы обстреливать город термобарическими боеприпасами.

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Он также отметил, что оккупанты нанесли 18 авиационных ударов по украинским позициям, использовали дроны-камикадзе и совершили 306 обстрелов. В то же время украинские артиллеристы выполнили 547 огневых задач.

"Россияне "полностью завязли" в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений - им с разных направлений приходится перебрасывать резервы для поддержки активных штурмовых действий, однако успеха они не имеют", - отметил он.

Кроме этого, для поддержки своих действий оккупанты пытаются перемещать мотострелковые подразделения, входящие в состав 44-го армейского корпуса. Этот корпус был сформирован в Ленинградском военном округе в Карелии на северо-западе Российской Федерации.

Волошин также сообщил, что потери врага за сутки составляют около 250 человек, из них 54 человека погибли, несколько россиян захвачены в плен. В результате боевых действий на этом направлении фронта Силами обороны Украины был уничтожен танк, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники россиян.

Кроме этого, были повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 6 автомобилей и одна единица спецтехники оккупантов, подытожил Волошин.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины совершили небольшое продвижение к северу от Харькова по направлению к населенному пункту Липцы. Из геолокационных кадров видно, что украинские войска восстановили контроль над частью территории в полях к северу от этого населенного пункта, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупанты на севере Харьковской области не смогли выполнить "задание" Владимира Путина по созданию так называемой буферной зоны. Они не могут продолжить наступление ни до Липцов, ни в районе Волчанска. Захватчики достигают лишь ограниченных "успехов", и фронт стабилизирован. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

В Волчанске российские оккупанты увязли в уличных боях после незначительных успехов во время наступления к северу от Харьковской области. Они понесли большие потери в боях за город. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

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