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Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске

Юрий Берендий
28 мая 2024, 16:54
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В ВСУ отметили, что в ходе боев за Волчанск россияне несут значительные потери, большая часть города остается под контролем Сил обороны.
Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске
Россияне уничтожают Волчанск термобарическими боеприпасами / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 4 отдельная танковая бригада, deepststemap

Российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек" для ударов по городу Волчанск в Харьковской области. В то же время оккупанты "полностью завязли" в уличных боях. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии для LIGA.net.

Волошин отметил, что враг пытается продолжать штурмовать Волчанск и не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями. В то же время, он подчеркнул, что большую часть Волчанска контролируют Силы обороны.

По словам Волошина, российские силы сочетают наземные штурмы с авиационными ударами, чтобы достичь успеха, а также используют тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Солнцепек", чтобы обстреливать город термобарическими боеприпасами.

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Он также отметил, что оккупанты нанесли 18 авиационных ударов по украинским позициям, использовали дроны-камикадзе и совершили 306 обстрелов. В то же время украинские артиллеристы выполнили 547 огневых задач.

"Россияне "полностью завязли" в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений - им с разных направлений приходится перебрасывать резервы для поддержки активных штурмовых действий, однако успеха они не имеют", - отметил он.

Кроме этого, для поддержки своих действий оккупанты пытаются перемещать мотострелковые подразделения, входящие в состав 44-го армейского корпуса. Этот корпус был сформирован в Ленинградском военном округе в Карелии на северо-западе Российской Федерации.

Волошин также сообщил, что потери врага за сутки составляют около 250 человек, из них 54 человека погибли, несколько россиян захвачены в плен. В результате боевых действий на этом направлении фронта Силами обороны Украины был уничтожен танк, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники россиян.

Кроме этого, были повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 6 автомобилей и одна единица спецтехники оккупантов, подытожил Волошин.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины совершили небольшое продвижение к северу от Харькова по направлению к населенному пункту Липцы. Из геолокационных кадров видно, что украинские войска восстановили контроль над частью территории в полях к северу от этого населенного пункта, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупанты на севере Харьковской области не смогли выполнить "задание" Владимира Путина по созданию так называемой буферной зоны. Они не могут продолжить наступление ни до Липцов, ни в районе Волчанска. Захватчики достигают лишь ограниченных "успехов", и фронт стабилизирован. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

В Волчанске российские оккупанты увязли в уличных боях после незначительных успехов во время наступления к северу от Харьковской области. Они понесли большие потери в боях за город. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

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