Россияне изменили цель наступления на Юге: что известно о ситуации в Работино

В ВСУ отмечают, что российские оккупанты активизировали штурмовые действия на левом берегу Днепра, в то же время ситуация в Работино остается сложной.

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В ВСУ прокомментировали сообщения РФ о захвате Работино / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 4 отдельная танковая бригада

Российские оккупанты не могут установить полный контроль над населенным пунктом Работино Запорожской области. Село разрушено и простреливается с обеих сторон, ситуация на этом направлении боевых действий остается сложно. Об этом в эфире FREEDOM рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук

По его словам, россияне не могут зайти в Работино и представить реальные доказательства, что этот населенный пункт, или то, что от него осталось, находится под их контролем.

"Поэтому там постоянно - безуспешные попытки штурмов, серьезные потери с той стороны... Они их иногда прекращают, эти попытки", - рассказал он.

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Плетенчук отметил, что бывают дни без штурмов на Работинском плацдарме. Он добавил, что сейчас оккупанты увеличили активность штурмовых действий на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Они переключили больше сейчас внимание на Крынки, где тоже не могут достичь каких-то весомых результатов. Но да, там ситуация такова, что фактически постоянно эта территория находится под огнем", - добавил представитель Сил обороны юга Украины.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Бои на Юге - что известно о ситуации в Работино

Напомним, как ранее сообщал Главред, морские пехотинцы ВСУ улучшили тактическое положение на левом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По словам полковника запаса и военного эксперта Романа Свитана, российские оккупационные войска пытаются продвинуться в районе Работино Запорожской области и населенного пункта Старомайорское, что на границе Донецкой и Запорожской областей. Он отметил, что россияне пытаются закрепиться в районе Работино, однако надолго задержаться в селе у них не получается.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) "Південь" Сергей Братчук сообщил, что несмотря на полное разрушение населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в результате вражеских ударов, Силы обороны Украины все еще имеют возможности для расширения плацдармов на этом направлении боевых действий.

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