ВСУ "перемололи" десятки россиян и улучшили положение на юге: названо направление

Враг только за сутки потерял примерно 80 солдат, из которых половину - уничтоженными, рассказал Дмитрий Плетенчук.

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ВСУ отвоевывают позиции на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины сумели улучшить тактическое положение на левом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Морские пехотинцы имеют успех (на Приднепровском направлении, - ред.). Тактическое положение на левом берегу несколько улучшено и это дает нам некоторые преимущества. Но ситуация остается паритетной", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Представитель Сил обороны уточнил, что в результате безуспешных попыток штурма позиций ВСУ, враг только за вчера потерял примерно 80 солдат, из которых половину - уничтоженными. В частности, три штурма были на Приднепровском направлении - на Крынки, еще два - на Ореховском направлении, враг вернулся на свои позиции.

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По его данным, на сегодня кораблей противника сейчас на дежурстве в Черном море нет, контроль акватории враг осуществляют в основном авиацией.

"Они стабильно остаются в пунктах базирования, несколько кораблей покинули Крым в течение этих нескольких дней. Все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли", - добавил Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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Ранее сообщалось, что враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига. Россияне попытались штурмовать позиции украинских защитников, однако во время штурма потеряли четыре танка.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на многочисленные попытки оккупантов вытеснить украинских морпехов с левого берега Херсонщины, враги снова понесли потери и вернулись на свои позиции.

Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.

/ Главред

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