Смогут ли оккупанты пойти на Киев: генерал рассказал о подготовке наступления РФ

Остается неизвестным, как и когда именно россияне сформируют новые силы, говорит Игорь Романенко.

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Игорь Романенко спрогнозировал веросятность наступления россиян / Главред, минобороны РФ

Российские оккупанты формируют стратегические резервы – две армии для наступления на Украину, рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН, россияне собирают 14 дивизий и 16 бригад: "Это – существенная сила".

Эксперт говорит, что пока остается неизвестным вопрос о том, как и когда именно россияне сформируют новые силы и на каком направлении фронта они будет задействованы.

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"С другой стороны, Россия уже формировала подобные армии – в конце первого года войны и в прошлом году. Но поскольку тогда мы наступали, у россиян не хватило имеющихся сил, они отрывали от этих армий части и бросали их на наше контрнаступление, чтобы исправить ситуацию. Сейчас ситуация изменилась – мы находимся в обороне", — добавляет генерал-лейтенант.

Вместе с тем он отмечает, что за счет введения в действие этих резервов вполне возможно формирование отдельной группировки на каком-либо из направлений фронта.

"Это может быть не обязательно Харьков или Сумы. Я бы и Киев не исключал из этого списка. Хотя достаточных сил у россиян на данный момент для наступления на столицу нет. Для наступления на Киев врагу надо приложить немало усилий. Скорее всего, в планах врага, обойти Харьков, чтобы дальше захватывать левобережную Украину. Поэтому, где именно будут применены эти армии, будет решено по окончании их формирования. Думаю, этот вопрос сейчас в динамике. Враг пытается собрать 400 тысяч новобранцев – 150 тысяч – это срочники и еще 250 благодаря скрытой мобилизации", — добавил Романенко.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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