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ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

Алексей Тесля
26 мая 2024, 14:47обновлено 26 мая, 15:17
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Враг бросает в бой технику и живую силу, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу.
ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление
ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

В Харьковской области Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья – Глубокое и выбивают российских оккупантов с захваченных позиций, рассказал спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

Тем не менее противник имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья - Глубокое. Враг пытается насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя.

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"Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют", - добавил Волошин.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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