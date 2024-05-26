ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

Враг бросает в бой технику и живую силу, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу.

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ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

В Харьковской области Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья – Глубокое и выбивают российских оккупантов с захваченных позиций, рассказал спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

Тем не менее противник имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья - Глубокое. Враг пытается насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя.

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"Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют", - добавил Волошин.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

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