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У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

Алексей Тесля
26 мая 2024, 11:45
115
Cущественные потери понесли вооруженнные силы и военная техника российских войск.
ВСУ, войска РФ
ВСУ уничтожают оккупантов вместе с техникой / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал потери российских оккупантов за последнюю неделю боевых действий.

О вражеских потерях с 10 по 26 мая он рассказал в своем Telegram. По данным украинского военачальника, за это время бойцам подразделений Сил обороны удалось уничтожить 8900 захватчиков РФ.

Кроме того, за это же время украинские защитники сумели ликвидировать 1246 единицы вооружения и военной техники страны-агрессора.

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Украинский генерал подчеркнул, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск, среди них:

  • 86 танков;
  • 173 боевых бронированных машины;
  • 266 артиллерийских систем;
  • 9 РСЗО;
  • 11 установок ПВО;
  • 1 корабль;
  • 388 единиц автотехники;
  • 34 единицы спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 3 вражеских самолета, 5 ракет и 270 БпЛА, добавил Павлюк.

Screenshot
/ t.me/Pavliuk_KSV

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Ранее сообщалось, что на юге ВСУ отбросили россиян. На Херсонщине штурмы не принесли успеха оккупантам, враг понес потери и отступил на свои позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что враг получил по зубам на Харьковщине, ВСУ перешли в контрнаступление. Силы обороны остановили российские войска и перешли к восстановлению утраченных позиций.

Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.

Кто такой Александр Павлюк?

Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия.

Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".

На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы.

15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

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