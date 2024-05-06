Есть предпосылки: Братчук рассказал о расширении 'серой зоны' на левом берегу Днепра

Братчук отметил, что российские войска в районе Крынок пробуют наступать малыми пехотными группами, однако без поддержки техники их быстро разбивают.

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Украинские войска могут расширить "серую зону" в Крынках / Коллаж Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Шкинев, скриншот из видео

Несмотря на то, что населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра полностью уничтожен в результате вражеских ударов, Силы обороны Украины все же имеют перспективы по расширению плацдармов на этом направлении боевых действий. Об этом в эфире FREEДОМ сообщил представитель Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук отметил, что в Крынках отсутствуют фортификационные сооружения, которые могли бы помочь украинским воинам.

"Есть предпосылки, что "серая зона" может увеличиваться. Не говоря уже о том, что сегодня подразделения Вооруженных сил Украины пытаются максимально выбить врага из так называемых днепровских островов. Там, где оперируют, осуществляют свою деятельность, в частности диверсионно-разведывательные группы противника", - отметил он.

Он отметил, что плацдармы на левобережье Херсонзщины удерживаются за счет мужества военных, контрбатарейной борьбы и эффективной работе дронов.

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Брачук указывает то, что несколько дней назад российские оккупанты активизировали проведение штурмовых действий в районе поселка Крынки. По его данным, за прошедшие сутки враг трижды проводил наступательные действия на этом направлении.

"И, собственно, те штурмовые группы, небольшие по численности, без военной, без тяжелой техники, они отступают, потому что их продвижение заканчивается достаточно быстро", - констатировал Сергей Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты увеличивают давление в районе Старомайорского в Донецкой области, сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. Он также отметил, что враг несет наибольшие потери во время атак на остров Нестрига.

В то же время, одному из украинцев, которого российские оккупанты насильно мобилизовали на захваченных территориях, удалось расстрелять шестерых солдат РФ. После того, как его мобилизовали, он дождался оружия и ликвидировал оккупантов, сообщает Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на юге. Они усиленно атакуют в Крынках Херсонской и Роботино Запорожской областей. Ситуация относительно стабильная, ВСУ успешно отражают вражеские атаки, сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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