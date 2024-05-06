Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с танками: у врага максимальные потери на юге

Российские войска девять раз штурмовали позиции украинских войск на юге, сообщил Дмитрий Плетенчук.

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ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-я ОБМП

Оккупанты РФ усиливают давление в районе Старомайорского Донецкой области, сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Российские войска девять раз штурмовали позиции украинских войск на юге. Враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, там было три попытки штурмов, во время которых россияне потеряли четыре танка. Так же ситуация в Работино достаточно сложная. Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига. Утром россияне сбросили уже шесть КАБов", - подчеркнул он в эфире информационного марафона.

По словам официального представителя Сил обороны юга, именно во время атак на остров Нестрига враг несет наибольшие потери.

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"Фактически враг для того, чтобы попасть на этот остров, должен преодолеть водную преграду. Это река, это открытая местность, и, соответственно, там у него наибольшие потери", - пояснил он.

Плетенчук добавил, что существенных изменений в характере действий врага не обнаружено, равно как и признаков создания наступательных группировок.

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