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Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с танками: у врага максимальные потери на юге

Алексей Тесля
6 мая 2024, 12:41
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Российские войска девять раз штурмовали позиции украинских войск на юге, сообщил Дмитрий Плетенчук.
ВСУ, украинские войска, Leopard
ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-я ОБМП

Оккупанты РФ усиливают давление в районе Старомайорского Донецкой области, сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Российские войска девять раз штурмовали позиции украинских войск на юге. Враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, там было три попытки штурмов, во время которых россияне потеряли четыре танка. Так же ситуация в Работино достаточно сложная. Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига. Утром россияне сбросили уже шесть КАБов", - подчеркнул он в эфире информационного марафона.

По словам официального представителя Сил обороны юга, именно во время атак на остров Нестрига враг несет наибольшие потери.

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"Фактически враг для того, чтобы попасть на этот остров, должен преодолеть водную преграду. Это река, это открытая местность, и, соответственно, там у него наибольшие потери", - пояснил он.

Плетенчук добавил, что существенных изменений в характере действий врага не обнаружено, равно как и признаков создания наступательных группировок.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра. ВСУ удерживают город, несмотря на атаки врага, рассказал Олесь Маляревич.

Напомним, ранее в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке. Населенный пункт Очеретино находится под огневым контролем украинских воинов, говорит Назар Волошин.

Как сообщалось ранее, ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке. Российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении, подчеркнул Юлиан Репке.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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