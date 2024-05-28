УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Собирают сборище": Зеленский жестко раскритиковал российский Саммит мира

Юрий Берендий
28 мая 2024, 15:17
375
По словам Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин раздумывает над организацией платформы, которая будет параллельной Глобальному саммиту мира.
'Собирают сборище': Зеленский жестко раскритиковал российский Саммит мира
Россия хочет организовать альтернативный Саммиту мира / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

РФ боится проведения Глобального саммита мира, который запланирован в Швейцарии, поскольку Путин не ожидал, что так много стран будут в нем участвовать. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Он также отметил, что Россия планирует провести альтернативное мероприятие, и это вызывает колебания у некоторых стран относительно участия в саммите, предложенном Украиной.

"Мы обращаемся к лидерам мира: если ты хочешь мир, то давайте встречаться на площадке саммита мира. Абсолютно справедливо, что этот саммит готовим мы вместе с другими партнерами. Потому что война у нас. И инициатива должна быть у нас: мы жертва, на нас напали, нас убивают", - сказал он.

видео дня

Президент Зеленский заявил, что все лидеры с альтернативными мнениями могут приехать на саммит и свободно выразить свое видение. Он подчеркнул, что любое государство может присоединиться, отстаивать свою позицию и предлагать идеи для дипломатического завершения войны.

По его словам, высказаться смогут даже те, кто не согласен с определенными позициями, если они хотят мира. А "если ты хочешь войны, то ты будешь приезжать на то сборище, которое хочет организовать Россия".

Зеленский добавил, что Путин рассматривает возможность создания параллельной платформы и именно поэтому до сих пор есть страны, которые не приняли решение об участии в Глобальном саммите мира инициированном Украиной.

"Значит они поддерживают сегодня войну, потому что Путин пришел с войной. А если лидеры молчат - то это еще хуже. Еще хуже. Я так считаю, потому что ты или за мир, или за войну. И лучше знать, что ты враг, чем, если ты совсем без всякого мнения. Это говорит о том, если ты молчишь - то тебя устраивает то, что происходит", - подчеркнул Зеленский.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Что известно о Глобальном саммите мира - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о возможности отсутствия президента США Джо Байдена на Саммите мира. Он назвал это "не очень сильным решением", которое лично будет приветствовать диктатор Владимир Путин.

Зеленский отметил, что Украина должна победить Россию с помощью оружия, но параллельно существует дипломатический путь - саммит мира.

В Китае прокомментировали предложение об участии официальной делегации Пекина в мирном саммите по инициативе президента Зеленского, запланированном на июнь в Швейцарии. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что КНР выступает за конференцию с "равным участием всех сторон", которую будут признавать и Украина, и Россия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Саммит мира
Реклама

Главное за день

Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

16:25 Украина
Россияне изменили цель наступления на Юге: что известно о ситуации в Работино

Россияне изменили цель наступления на Юге: что известно о ситуации в Работино

16:02 Украина
"Собирают сборище": Зеленский жестко раскритиковал российский Саммит мира

"Собирают сборище": Зеленский жестко раскритиковал российский Саммит мира

15:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм 12948

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

За месяц произойдет переворот на фронте : полковник - о контрнаступлении ВСУ 5711

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

Изменял долгое время: в России распалась сама крепкая семейная пара 4055

Изменял долгое время: в России распалась сама крепкая семейная пара

Украину будет заливать : в каких регионах влупят грозовые дожди 3402

Украину будет "заливать": в каких регионах влупят грозовые дожди

Последние новости

16:42

ВСУ расширили плацдарм под Крынками: эксперт рассказал детали

16:38

На Оксану Билозир было совершено покушение - певица раскрыла детали

16:37

"Начало завершения войны": Стефанишина рассказала о плане восстановления мира

16:36

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат "серебряную" проблемуВидео

16:25

Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

Изменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - КлименкоИзменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - Клименко
16:02

Россияне изменили цель наступления на Юге: что известно о ситуации в Работино

15:47

Чтобы вкусная и не отравиться: как правильно выбрать черешню

15:42

Потап на борту самолета на русском признался в любви Украине

15:35

Смогут ли оккупанты пойти на Киев: генерал рассказал о подготовке наступления РФ

Реклама
15:17

"Собирают сборище": Зеленский жестко раскритиковал российский Саммит мира

15:15

Кофе "варять" или "заварюють": как правильно говоритьВидео

15:15

Участники популярной российской группы сменили гражданство

14:57

Неожиданное затишье: в ВСУ назвали причины уменьшения атак врага по Одессе

14:43

Поставка Украине истребителей Gripen: в Швеции объяснили причину задержки

14:19

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100%

14:06

Ударит жара с грозами: синоптик сказала, каким будет начало июня

13:51

Церковный праздник 29 мая: что категорически запрещено делать на мученицу Феодосию

13:50

"Чтобы война не шла десятилетия": Зеленский назвал два варианта победы Украины

13:48

"Путин будет аплодировать": Зеленский о вероятном отсутствии Байдена на Саммите

13:31

30 F-16 и 977 млн евро помощи: Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Реклама
13:19

РФ не ограничится Балтикой: где еще Кремль хочет изменить границы – эксперт

13:14

Тоня Матвиенко призналась, где находятся и что делают ее братья во время войны

12:58

Дискуссии излишни: министр Нидерландов сказала, сможет ли Украина ударить по РФ

12:39

Гении среди нас: 5 знаков зодиака из самым высоким IQ

12:35

Попал в крупные неприятности: молчун Игорь Николаев по уши в долгах

12:24

Умер легендарный украинский актер Богдан Козак

12:02

Изменял долгое время: в России распалась сама крепкая семейная пара

12:01

Военные просят исключить нардепов Порошенко из комиссии по фортификациям: "Вы за предыдущие не отсидели"

11:57

Сегодня Украину накроет пылевая буря: есть ли угроза для населения

11:50

Поможет заснуть за 3 минуты: эксперт показала хитрый трюк

11:50

Сроки обновления данных в ТЦК могут измениться: в Раде есть новое предложение

11:37

"Не должны исключать": в Польше заговорили об отправке войск в Украину

11:29

"Я не хочу поливать медом": Лилия Ребрик призналась, какие сейчас у нее отношения с мужем

11:00

Террор набирает обороты: РФ хочет производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно - WSJ

10:55

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16: когда ждать первые самолеты

10:34

Погиб в "Эпицентре": нашли отца 8-летнего мальчика из Харькова, чье фото облетело СМИФото

10:30

Россия готовит наступление на востоке: в ВСУ назвали два опасных направленияВидео

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 мая: Драконам - невероятный день, Собакам - сплетни

10:17

"На аэродром прилетели в гости ATACMS": в Луганске прогремели мощные взрывы

09:59

"Нас просто кинули": жители Донбасса уже не рады РФВидеоблоги

Реклама
09:41

Путинист Киркоров показал прогулку с Пугачевой за руку - что случилось

09:41

Что будет, если удалить приложение "Резерв+": ответ ТЦК

09:37

ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует у Купянска – ISW

09:24

Гороскоп на завтра 29 мая: Скорпионам - сюрпризы, Ракам - конфликт на работе

08:59

Эксперт сказал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракетыВидео

08:58

Уксус не нужен: эксперт по сантехнике назвал лучший способ прочистки засора

08:43

"Давно не носит обручальное кольцо": Арсен Мирзоян рассказал о браке с Тоней Матвиенко

08:35

"Это непростой процесс": полковник ВСУ назвал условие для переговоров с РФ

07:39

Нашли рецепт самого вкусного пирога с клубникой - тает во ртуВидео

07:31

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять