'Собирают сборище': Зеленский жестко раскритиковал российский Саммит мира

По словам Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин раздумывает над организацией платформы, которая будет параллельной Глобальному саммиту мира.

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Россия хочет организовать альтернативный Саммиту мира / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

РФ боится проведения Глобального саммита мира, который запланирован в Швейцарии, поскольку Путин не ожидал, что так много стран будут в нем участвовать. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Он также отметил, что Россия планирует провести альтернативное мероприятие, и это вызывает колебания у некоторых стран относительно участия в саммите, предложенном Украиной.

"Мы обращаемся к лидерам мира: если ты хочешь мир, то давайте встречаться на площадке саммита мира. Абсолютно справедливо, что этот саммит готовим мы вместе с другими партнерами. Потому что война у нас. И инициатива должна быть у нас: мы жертва, на нас напали, нас убивают", - сказал он. видео дня

Президент Зеленский заявил, что все лидеры с альтернативными мнениями могут приехать на саммит и свободно выразить свое видение. Он подчеркнул, что любое государство может присоединиться, отстаивать свою позицию и предлагать идеи для дипломатического завершения войны.

По его словам, высказаться смогут даже те, кто не согласен с определенными позициями, если они хотят мира. А "если ты хочешь войны, то ты будешь приезжать на то сборище, которое хочет организовать Россия".

Зеленский добавил, что Путин рассматривает возможность создания параллельной платформы и именно поэтому до сих пор есть страны, которые не приняли решение об участии в Глобальном саммите мира инициированном Украиной.

"Значит они поддерживают сегодня войну, потому что Путин пришел с войной. А если лидеры молчат - то это еще хуже. Еще хуже. Я так считаю, потому что ты или за мир, или за войну. И лучше знать, что ты враг, чем, если ты совсем без всякого мнения. Это говорит о том, если ты молчишь - то тебя устраивает то, что происходит", - подчеркнул Зеленский.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Что известно о Глобальном саммите мира - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о возможности отсутствия президента США Джо Байдена на Саммите мира. Он назвал это "не очень сильным решением", которое лично будет приветствовать диктатор Владимир Путин.

Зеленский отметил, что Украина должна победить Россию с помощью оружия, но параллельно существует дипломатический путь - саммит мира.

В Китае прокомментировали предложение об участии официальной делегации Пекина в мирном саммите по инициативе президента Зеленского, запланированном на июнь в Швейцарии. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что КНР выступает за конференцию с "равным участием всех сторон", которую будут признавать и Украина, и Россия.

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