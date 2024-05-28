Неожиданное затишье: в ВСУ назвали причины уменьшения атак врага по Одессе

Оккупанты опасаются выводить в акваторию ракетоносители, поэтому они продолжают находиться в пункте базирования в Новороссийске, а не в море, говорит Плетенчук.

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Россия все реже начала наносить удары по Одессе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, armyinform

Страна-агрессор Россия в последнее время все реже стала наносить удары по Одессе. Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук считает, что на это есть две причины.

Он отмечает, что российские войска регулярно наносят удары, если у них есть такая возможность. Поэтому недавнее затишье в южном регионе объясняется тем, что оккупанты не имеют возможности атаковать Одессу, и на это влияет несколько факторов.

"Они в последнее время используют для ударов не те же самые "Калибры", которые были сбиты четыре из четырех во время последней атаки, они используют баллистику. То есть используют территорию временно оккупированного Крыма для запусков. И эти платформы более мобильны, и их легче спрятать, чем корабль в море. Поэтому они использовали именно это", - заявил Плетенчук, передает Freedom. видео дня

Представитель Сил обороны юга также добавляет, что россияне, как правило, используют все имеющееся вооружение на южном направлении.

"То есть сейчас, скорее всего, у них либо нет целей, либо нет таких возможностей. Во всех остальных случаях, когда у них такие возможности есть, они бьют обязательно", - подчеркнул он.

При этом Плетенчук подчеркивает, что оккупанты опасаются выводить в акваторию ракетоносители. Поэтому они продолжают находиться в пункте базирования в Новороссийске, а не в море.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ситуация в Одессе - последние новости

Напомним, в начале мая российские оккупанты усилили ракетные удары по Одессе. Для атак захватчики преимущественно применяли баллистическое вооружение.

В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что наличие ПВО - это важный элемент для защиты Одессы от воздушных ударов армии страны-агрессора России. Однако, он также отметил, что этого недостаточно, ведь оккупанты бьют сверхзвуковыми ракетами по городу и области.

К тому же, враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу украинских городов. При этом оккупанты не жалеют дорогих боеприпасов.

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