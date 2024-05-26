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Обстрелы только усилятся: в ISW назвали цель российских ударов по Харькову

Юрий Берендий
26 мая 2024, 09:27
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Аналитики ISW отмечают, что россияне будут продолжать массированные удары по Харькову, пока действует запрет для Украины на удары по России западным оружием.
Обстрелы только усилятся: в ISW назвали цель российских ударов по Харькову
В США рассказали, сколько продлится российский террор Харькова / Фото: Официальный телеграм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова

Российские обстрелы Харькова, которые стали все более частыми, направлены на принуждение местных жителей покинуть свои дома и бежать из города. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Харьков постоянно подвергался обстрелам со стороны России с момента начала полномасштабного вторжения, но в последние месяцы их интенсивность значительно возросла. При этом изменились цели обстрелов - теперь их удары направлены на парки, здания и другие места массового пребывания людей.

Ярким примером этого является 25 мая, когда противник четыре раза осуществлял сброс управляемыми авиационными бомбами и фугасными авиационными бомбами различных модификаций, осуществлял ракетные удары по гражданским объектам города.

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Сначала был ракетный удар с применением ракет "Искандер-М" и ракет систем ПВО С-300/С-400 по лицею, затем удар двумя высокоточными планирующими управляемыми авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр", и еще один удар неидентифицированными боеприпасами по Центральному парку Харькова. Вечером того же дня произошел прилет в жилом районе в центре города.

Аналитики ISW считают, что одной из основных целей этих ужасных атак является вынуждение местного населения покинуть город.

В отчете Института изучения войны говорится, что оккупанты обстреливают город из безопасных районов на территории РФ, поскольку там их не достигнет украинская ПВО. Страны Запада запретили использовать свое вооружение для ударов по военным объектам и в воздушном пространстве агрессора, поэтому враг использует эту уязвимость для проведения своих террористических атак.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области до тех пор, пока запреты Запада не позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ", - отмечается в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Обстрел Харькова 25 мая 2024 года - удар по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 мая глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов подтвердил обстрелы гражданских торговых объектов в Харькове. В результате "прилета" был зафиксирован пожар.

25 мая Россия 4 раза атаковали Харьков с воздуха. В результате 4-го удара по городу зафиксированы взрывы рядом с жилой застройкой в центре города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал этот умышленный удар российских оккупантов управляемой авиационной бомбой по торговому центру в Харькове.

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