РФ атаковала Украину 'Кинжалами' и десятками 'Шахедов': сколько целей удалось сбить

В ночь на 26 мая российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 14 ракет, в том числе 2 аэробаллистических ракет "Кинжал", и 31 БПЛА типа "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить 12 российских ракет воздушного базирования и 31 дрон-камикадзе. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, враг атаковал Украину двумя аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал" из Тамбовской области РФ. Пуски были осуществлены с самолетов МиГ-31К.
Кроме того, Россия использовала для удара по Украине 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с применением самолетов стратегической авиации Ту-95. Пуски ракет были зафиксированы из Саратовской области РФ.
Пуски 31 БпЛА типа "Shahed-131/136" были осуществлены из Приморско-Ахтарска, российского Ейска и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударный БпЛА "Shahed-131/136", - написал Олещук.
Отмечается, что воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.
Массированный удар по Украине 26 мая - последствия обстрела
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь с 25 на 26 мая Россия нанесла массированный воздушный удар с использованием ракет и ударных беспилотников Shahed. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Перед этим, в Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете с аэродрома "Оленья" группы стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.
Впоследствии Россия осуществила ракетные удары стратегическими бомбардировщиками по Украине, что привело к объявлению воздушной тревоги во многих областях. Зафиксированы пуски ракет с нескольких бортов Ту-95мс из района Энгельса, о чем также сообщили Воздушные силы.
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