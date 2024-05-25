Россияне четвертый раз за день обстреляли Харьков: ударили по жилой застройке

В результате российского удара по центру Харькова более десятка человек пострадали, среди них 13-летний парень.

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Россияне ударили по центру Харькова / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, скриншот из видео

Российские войска в четвертый раз за день атаковали Харьков. Под обстрелом оказался район жилой застройки в центре города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 19:10 городской голова Харькова сообщил о взрыве в центре города.

"Предварительно - район плотной жилой застройки. Относительно разрушений и пострадавших - информация уточняется", - добавил Терехов. видео дня

По последним данным от главы ОГА Олега Синегубова, 14 человек получили ранения в результате удара. Среди пострадавших есть 13-летний парень, его госпитализировали.

На месте происшествия работают все необходимые службы, спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим.

Обновлено 21:50: По данным Харьковской областной прокуратуры, около 19:00 россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова. РФ попала в офисные помещения. Повреждения получили также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.

"Травмы получили 18 человек, среди них 13-летний парень. Ребенок находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, враг нанес удар по Харькову ракетой типа С-300", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары РФ по Харькову 25 мая - последние новости

Как сообщал Главред, днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Известно, что погибли два человека, по меньшей мере 24 получили ранения. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак

Также российские оккупанты ночью 25 мая осуществили ракетный удар по Харькову. Россияне частично разрушили лицей и повредили 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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